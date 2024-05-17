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Топ-4 направления для семейного отдыха: турция, Китай, Италия и Камбоджа

Турагент посоветовал, куда поехать на отдых с семьей

2:57
Туризм

Для россиян начинается сезон отпусков, что значит время планировать путешествия. Турагент и владелец турагентства Тариел Гажиенко в интервью "Вечерней Москве" выделил самые интересные исторические места планеты, подходящие для семейного отдыха.

Турагент посоветовал, куда поехать на отдых с семьей
Фото: unsplash.com by Tomas Salas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Турция

Прежде всего, стоит упомянуть Турцию, поскольку это одно из самых популярных направлений среди россиян летом. 70% зарубежных поездок приходится именно сюда. В Турции много исторических мест. Эгейское побережье с курортами Фетхие, Мармарис, Бодрум и Даламан — отличные примеры. Эта территория когда-то была частью Римской империи и Греции, — отметил Гажиенко.
Маршрут Демре — Мира — Кекова позволяет за один день увидеть развалины древней ликийской столицы, церковь Святого Николая и затонувший античный город, известный как "турецкая Атлантида".

В древнем Эфесе можно посетить руины храма Артемиды, одного из семи чудес света. А в Каппадокии можно увидеть скальные города, поднявшись над ними на воздушном шаре.

Китай

Говоря о знаменитых исторических местах, нельзя не упомянуть Великую Китайскую стену.
Об этом сооружении знают даже маленькие дети, и им будет интересно его увидеть. Ходят слухи о предстоящей длительной реставрации, поэтому лучше посетить ее сейчас, — пояснил эксперт.
Помимо Великой Китайской стены, в окрестностях Пекина и Шанхая много исторических достопримечательностей. Китайская цивилизация одна из древнейших в мире, и для изучения всех мест потребуется не одна поездка. Среди них Запретный город, Терракотовая армия, дворец Потала и Летний дворец императора.

Италия

Тем, кто готов получить шенгенскую визу и лететь в Европу с пересадками, стоит посетить Италию. Каждый город здесь — музей под открытым небом с множеством дворцов и древних храмов.

Жемчужиной Италии я бы назвал Флоренцию, колыбель эпохи Возрождения. Здесь творили знаменитые итальянские художники, такие как Леонардо да Винчи, Рафаэль и Микеланджело, — добавил турагент.

Камбоджа

Если вы отдыхаете в Таиланде, можно на 2-3 дня заехать в соседнюю Камбоджу, чтобы увидеть удивительный древний Ангкор Ват. Когда-то это был самый большой доиндустриальный город планеты, но сегодня от него остались только храмовые постройки, рассказал Гажиенко.

То, что сохранилось, поражает даже бывалых путешественников и, конечно, удивит детей. Многие знают эти места благодаря фильму "Лара Крофт: Расхитительница гробниц". Но в фильме показан лишь один из храмов древнего города, поэтому за один день увидеть всё не удастся, — заключил эксперт.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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