"Не такие уж великие данные": выяснилось, почему Королёва стала популярной

Продюсер Евгений Морозов в беседе с "АиФ" заявил, что развод певицы Наташи Королёвой с композитором Игорем Николаевым негативно сказался на дальнейшей карьере исполнительницы.
Морозов подчеркнул, что именно благодаря союзу с Николаевым и участию в "Рождественских встречах" Аллы Пугачёвой певица Наташа Королёва смогла стать популярной.
"Сказать, что у Наташи великие голосовые данные, — нет. Тут скорее сыграли роль другие факторы. Николаев входил в, скажем так, тусовку Пугачевой. И та, вершащая судьбы на российской эстраде, впустила Королеву в свои "Рождественские встречи", — отметил продюсер.
При этом музыкальная карьера Игоря Николаева после расставания с женой пошла вверх, а гонорары выросли и стали составлять 10-15 тысяч долларов.
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