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"Не такие уж великие данные": выяснилось, почему Королёва стала популярной

Продюсер Морозов: карьера Королёвой пошла на спад после развода с Николаевым

1:00
Шоу-бизнес

Продюсер Евгений Морозов в беседе с "АиФ" заявил, что развод певицы Наташи Королёвой с композитором Игорем Николаевым негативно сказался на дальнейшей карьере исполнительницы.

Продюсер Морозов: карьера Королёвой пошла на спад после развода с Николаевым
Фото: youtube.com by канал Авторадио is licensed under public domain

Морозов подчеркнул, что именно благодаря союзу с Николаевым и участию в "Рождественских встречах" Аллы Пугачёвой певица Наташа Королёва смогла стать популярной.

"Сказать, что у Наташи великие голосовые данные, — нет. Тут скорее сыграли роль другие факторы. Николаев входил в, скажем так, тусовку Пугачевой. И та, вершащая судьбы на российской эстраде, впустила Королеву в свои "Рождественские встречи", — отметил продюсер.

При этом музыкальная карьера Игоря Николаева после расставания с женой пошла вверх, а гонорары выросли и стали составлять 10-15 тысяч долларов.

Ранее Диана Гурцкая впервые высказалась о скоропостижной смерти мужа.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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