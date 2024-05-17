Ароматная свинина с соевым соусом, овощами и пастой лингвини: очень вкусный ужин, а мясо получается очень нежным

Аппетитный ужин: свинина с соевым соусом и пастой лингвини

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Запомните этот рецепт свинины с соевым соусом и пастой лингвини с овощами, имбирём и кунжутным маслом.

Фото: commons.wikimedia.org by Asio otus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Ингредиенты

1 упаковка лингвини

1/3 стакана соевого соуса

2 столовые ложки рисового уксуса

2 чайные ложки кукурузного крахмала

1 чайная ложка белого сахара

1/2 чайной ложки кунжутного масла

2 столовые ложки канолового масла

2 чашки горошка

1 маленькая луковица, нарезанная

Свиная вырезка, нарезанная тонкими полосками

1 упаковка нарезанных белых грибов

1 средний красный сладкий перец, нарезанный

3 зубчика чеснока

1/2 чайной ложки нарезанного свежего имбиря

Зелёный лук

Приготовление

Отварите лингвини. Смешайте в небольшой миске соевый соус, уксус, кукурузный крахмал, сахар и кунжутное масло. Нагрейте каноловое масло в большой сковороде на средне-сильном огне. Добавьте зелёный горошек и лук, готовьте около 2 минут. Добавьте свинину, грибы, красный болгарский перец, немного чеснока и имбирь, готовьте около 2 минут. Добавьте в сковороду оставшийся чеснок и готовьте около 1 минуты. Влейте смесь соевого соуса, готовьте. Смешайте свинину с соусом со спагетти. Посыпьте сверху зелёным луком.