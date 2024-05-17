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Ароматная свинина с соевым соусом, овощами и пастой лингвини: очень вкусный ужин, а мясо получается очень нежным

Аппетитный ужин: свинина с соевым соусом и пастой лингвини

1:28
Еда

Запомните этот рецепт свинины с соевым соусом и пастой лингвини с овощами, имбирём и кунжутным маслом. 

Аппетитный ужин: свинина с соевым соусом и пастой лингвини
Фото: commons.wikimedia.org by Asio otus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Ингредиенты

  • 1 упаковка лингвини
  • 1/3 стакана соевого соуса
  • 2 столовые ложки рисового уксуса
  • 2 чайные ложки кукурузного крахмала
  • 1 чайная ложка белого сахара
  • 1/2 чайной ложки кунжутного масла
  • 2 столовые ложки канолового масла
  • 2 чашки горошка
  • 1 маленькая луковица, нарезанная
  • Свиная вырезка, нарезанная тонкими полосками
  • 1 упаковка нарезанных белых грибов
  • 1 средний красный сладкий перец, нарезанный
  • 3 зубчика чеснока
  • 1/2 чайной ложки нарезанного свежего имбиря
  • Зелёный лук

Приготовление

  1. Отварите лингвини.
  2. Смешайте в небольшой миске соевый соус, уксус, кукурузный крахмал, сахар и кунжутное масло.
  3. Нагрейте каноловое масло в большой сковороде на средне-сильном огне. Добавьте зелёный горошек и лук, готовьте около 2 минут. Добавьте свинину, грибы, красный болгарский перец, немного чеснока и имбирь, готовьте около 2 минут.
  4. Добавьте в сковороду оставшийся чеснок и готовьте около 1 минуты. Влейте смесь соевого соуса, готовьте. 
  5. Смешайте свинину с соусом со спагетти. Посыпьте сверху зелёным луком.
Как правильно пожарить мясо. Сочная свинина на сковороде за 10 минут
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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