Ароматная свинина с соевым соусом, овощами и пастой лингвини: очень вкусный ужин, а мясо получается очень нежным

Запомните этот рецепт свинины с соевым соусом и пастой лингвини с овощами, имбирём и кунжутным маслом.
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Ингредиенты
1 упаковка лингвини
1/3 стакана соевого соуса
2 столовые ложки рисового уксуса
2 чайные ложки кукурузного крахмала
1 чайная ложка белого сахара
1/2 чайной ложки кунжутного масла
2 столовые ложки канолового масла
2 чашки горошка
1 маленькая луковица, нарезанная
Свиная вырезка, нарезанная тонкими полосками
1 упаковка нарезанных белых грибов
1 средний красный сладкий перец, нарезанный
3 зубчика чеснока
1/2 чайной ложки нарезанного свежего имбиря
Зелёный лук
Приготовление
Отварите лингвини.
Смешайте в небольшой миске соевый соус, уксус, кукурузный крахмал, сахар и кунжутное масло.
Нагрейте каноловое масло в большой сковороде на средне-сильном огне. Добавьте зелёный горошек и лук, готовьте около 2 минут. Добавьте свинину, грибы, красный болгарский перец, немного чеснока и имбирь, готовьте около 2 минут.
Добавьте в сковороду оставшийся чеснок и готовьте около 1 минуты. Влейте смесь соевого соуса, готовьте.
Смешайте свинину с соусом со спагетти. Посыпьте сверху зелёным луком.
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