В Подмосковье изобрели революционный продукт — кластер ИЖС: узнали, что это такое

Каждый десятый квадратный метр ИЖС в России построен в Подмосковье

1:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Подмосковье строит жилья больше всех в стране, сообщил заместитель министра жилищной политики Московской области Семён Золотов в ходе публичной дискуссии "Строительство собственного жилого дома" на стенде правительства региона на XIX Всероссийской выставке-форуме "Госзаказ".

Фото: Фотобанк Московской области by Александр Кожохин is licensed under public domain

По его словам, за 10 лет в Подмосковье введено более 100 миллионов квадратных метров жилья, из них 46,9 миллиона — в индивидуальном жилом строительстве (ИЖС). "Только в 2023 году в Подмосковье введено в эксплуатацию 12,5 миллиона квадратных метров жилья, из них 7,7 миллиона — индивидуальное жилищное строительство, — уточнил замминистра. — План по ИЖС на 2024 год — 7,5 миллиона квадратных метров".

"В первом квартале 2024 года каждый десятый метр ИЖС, введённый в стране, приходится на Московскую область", — подтвердил руководитель подразделения ИЖС "Дом.РФ" Георгий Прозоровский.

Хорошим стимулом для строительства загородной недвижимости в Подмосковье служат так называемые кластеры ИЖС — агломерации коттеджных посёлков, обеспеченные всей необходимой инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой — изобретение областных властей. "Наша цель — уйти от стихийной застройки хозспособом к сбалансированному развитию территорий, и это дает кластерный подход", — объяснил Золотов.

"Для покупателей загородной недвижимости в нашем проекте мы разработали революционный для рынка продукт, — заметил управляющий директор участвующей в програме строительной компании Иван Виноградов. — Экономическая модель кластера ИЖС существенно отличается от модели стандартного компактного посёлка".