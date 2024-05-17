"Клубок целующихся змей": Волочкова жестко высказалась о своих коллегах из балета

Балерина Анастасия Волочкова в интервью Алене Бердовой для YouTube-шоу "По гостиным" призналась, что считает Большой театр, в котором раньше работала, "клубком целующихся змей".
Артистка назвала балет недобропорядочным и несправедливым. Она отметила, что свое мнение обо всем этом уже выразила в своих книгах "Плата за успех" и "История русской балерины".
По ее словам, в свое время ее пытались лишить права выступать на сцене, так как завидовали ее профессионализму. В настоящий момент она отстаивает свое право танцевать с помощью благотворительности.
В заключение она отметила, что будет выходить на сцену еще долго, много и красиво.
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