"Клубок целующихся змей": Волочкова жестко высказалась о своих коллегах из балета

Балерина Волочкова назвала Большой театр «клубком целующихся змей»

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова в интервью Алене Бердовой для YouTube-шоу "По гостиным" призналась, что считает Большой театр, в котором раньше работала, "клубком целующихся змей".

Фото: youtube.com by канал МОСКВИЧКА is licensed under public domain

Артистка назвала балет недобропорядочным и несправедливым. Она отметила, что свое мнение обо всем этом уже выразила в своих книгах "Плата за успех" и "История русской балерины".

По ее словам, в свое время ее пытались лишить права выступать на сцене, так как завидовали ее профессионализму. В настоящий момент она отстаивает свое право танцевать с помощью благотворительности.

В заключение она отметила, что будет выходить на сцену еще долго, много и красиво.

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