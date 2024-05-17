"Чувствовать себя защищённо": как обезопасить себя и свой электросамокат от неприятностей

Эксперт Мельцов: оформить страховку для электросамоката легко

1:27 Your browser does not support the audio element. Страхование

Официальная и обязательная страховка для пользователей самокатов пока не утверждена, однако страховые случаи с ними можно включить в стандартные программы страхования. На рынке предусмотрены полисы для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), которые обычно включают в себя защиту от угона транспортного средства и его повреждений, сообщил РИАМО основатель компании "Страховой брокер AMsec24" Антон Мельцов.

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Эксперт отметил, что стоимость страховки для самокатчика варьируется от 7 до 15 тысяч рублей в зависимости от выбранных клиентом страховых случаев.

Учитывая популярность самокатов как средства передвижения в городе, спрос на такие страховки значительно возрос, подчеркнул он.

"К сожалению, мы часто слышим новости о происшествиях с участием самокатов. Поэтому люди начали приобретать страховки, чтобы чувствовать себя более защищенными," — отметил Мельцов.

Оформить страховку для самоката довольно просто, подчеркнул он. Для этого пользователю достаточно обратиться в страховую компанию и предоставить паспорт, а также документы на самокат и чек из магазина.

Что касается арендованных самокатов, пользователь также может оформить страховку через приложение после регистрации, пояснил эксперт.

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