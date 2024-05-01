Это растение преобразит любой сад или даже скучный забор: стебли украшены цветами, напоминающими сирень

Это вьющееся растение, известное как долихос, способно преобразить любой сад или даже скучный забор, придавая им красоту. Его стебли украшены длинными соцветиями в виде кистей с белыми или фиолетовыми цветками, испускающими нежный аромат, напоминающий сирень.
Долихос также известен как "египетские бобы" из-за тёмно-фиолетовых стручков, внутри которых находятся бобы, используемые в кулинарии.
В тёплых климатических зонах долихос выращивается как многолетнее растение, в то время как в более холодных районах его выращивают как однолетник. Цветение начинается в июне-июле и длится до первых заморозков.
Растение предпочитает солнечные места с плодородной, воздухопроницаемой почвой и регулярным поливом. Важно поддерживать влажность почвы, особенно в сухие периоды, но избегать ее переувлажнения.
В средней полосе долихос обычно выращивают из рассады. Регулярное удобрение во время цветения помогает поддерживать его здоровье и красоту, так как растение чувствительно к недостатку питательных веществ.
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