Это растение преобразит любой сад или даже скучный забор: стебли украшены цветами, напоминающими сирень

Посадите на участке долихос

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Это вьющееся растение, известное как долихос, способно преобразить любой сад или даже скучный забор, придавая им красоту. Его стебли украшены длинными соцветиями в виде кистей с белыми или фиолетовыми цветками, испускающими нежный аромат, напоминающий сирень.

Фото: commons.wikimedia.org by Zenon Sych is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Долихос также известен как "египетские бобы" из-за тёмно-фиолетовых стручков, внутри которых находятся бобы, используемые в кулинарии.

В тёплых климатических зонах долихос выращивается как многолетнее растение, в то время как в более холодных районах его выращивают как однолетник. Цветение начинается в июне-июле и длится до первых заморозков.

Растение предпочитает солнечные места с плодородной, воздухопроницаемой почвой и регулярным поливом. Важно поддерживать влажность почвы, особенно в сухие периоды, но избегать ее переувлажнения.

В средней полосе долихос обычно выращивают из рассады. Регулярное удобрение во время цветения помогает поддерживать его здоровье и красоту, так как растение чувствительно к недостатку питательных веществ.