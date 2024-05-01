Готовим домашний острый соус с чили, чесноком, серрано и хабанеро: добавьте пикантности вашим блюдам

Если вы любите острую еду, то вам обязательно понравится этот простой рецепт домашнего острого соуса.
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Перец чили придаст вашей еде пикантности. Он также полезен для здоровья.
Этот домашний острый соус идеально подходит для маринадов и многого другого!
Ингредиенты
20 перцев хабанеро,
15 сушёных перцев чили,
8 зубчиков чеснока, разрезанных пополам,
5 перцев серрано,
2 большие моркови, очищенные и нарезанные,
1 большая луковица,
1 стакан воды,
3/4 стакана белого уксуса,
1/2 стакана свежевыжатого сока лайма,
3 чайные ложки соли,
1 чайная ложка молотого чёрного перца.
Приготовление
Наденьте перчатки. Разрежьте перцы хабанеро и серрано пополам. Удалите стебли и семена.
Замочите чили в миске с кипятком. Оставьте на 10 минут и процедите, когда перец станет достаточно мягким. Вылейте воду.
Доведите до кипения воду в кастрюле. Уменьшите огонь и добавьте морковь, лук и чеснок. Варите на медленном огне 20 минут. Шумовкой переложите овощи в миску.
В ту же кастрюлю добавьте весь перец и варите 1 минуту. Переложите перец в миску с овощами.
В блендер добавьте овощи, перец чили, белый уксус, сок лайма, соль, молотый черный перец и 1 стакан воды. Пюрируйте. Перелейте пюре в кастрюлю. Доведите до кипения. Храните соус в стерилизованных банках.