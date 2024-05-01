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Готовим домашний острый соус с чили, чесноком, серрано и хабанеро: добавьте пикантности вашим блюдам

Рецепт домашнего острого соуса

1:42
Еда

Если вы любите острую еду, то вам обязательно понравится этот простой рецепт домашнего острого соуса.

Рецепт домашнего острого соуса
Фото: commons.wikimedia.org by Number55 is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Перец чили придаст вашей еде пикантности. Он также полезен для здоровья.

Этот домашний острый соус идеально подходит для маринадов и многого другого!

Ингредиенты

  • 20 перцев хабанеро,
  • 15 сушёных перцев чили,
  • 8 зубчиков чеснока, разрезанных пополам,
  • 5 перцев серрано,
  • 2 большие моркови, очищенные и нарезанные,
  • 1 большая луковица,
  • 1 стакан воды,
  • 3/4 стакана белого уксуса,
  • 1/2 стакана свежевыжатого сока лайма,
  • 3 чайные ложки соли,
  • 1 чайная ложка молотого чёрного перца.

Приготовление

  1. Наденьте перчатки. Разрежьте перцы хабанеро и серрано пополам. Удалите стебли и семена.
  2. Замочите чили в миске с кипятком. Оставьте на 10 минут и процедите, когда перец станет достаточно мягким. Вылейте воду.
  3. Доведите до кипения воду в кастрюле. Уменьшите огонь и добавьте морковь, лук и чеснок. Варите на медленном огне 20 минут. Шумовкой переложите овощи в миску.
  4. В ту же кастрюлю добавьте весь перец и варите 1 минуту. Переложите перец в миску с овощами.
  5. В блендер добавьте овощи, перец чили, белый уксус, сок лайма, соль, молотый черный перец и 1 стакан воды. Пюрируйте.  Перелейте пюре в кастрюлю. Доведите до кипения. Храните соус в стерилизованных банках.
Как сделать острый чили соус
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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