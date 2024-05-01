Готовим домашний острый соус с чили, чесноком, серрано и хабанеро: добавьте пикантности вашим блюдам

Рецепт домашнего острого соуса

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы любите острую еду, то вам обязательно понравится этот простой рецепт домашнего острого соуса.

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Перец чили придаст вашей еде пикантности. Он также полезен для здоровья.

Этот домашний острый соус идеально подходит для маринадов и многого другого!

Ингредиенты

20 перцев хабанеро,

15 сушёных перцев чили,

8 зубчиков чеснока, разрезанных пополам,

5 перцев серрано,

2 большие моркови, очищенные и нарезанные,

1 большая луковица,

1 стакан воды,

3/4 стакана белого уксуса,

1/2 стакана свежевыжатого сока лайма,

3 чайные ложки соли,

1 чайная ложка молотого чёрного перца.

Приготовление

Наденьте перчатки. Разрежьте перцы хабанеро и серрано пополам. Удалите стебли и семена. Замочите чили в миске с кипятком. Оставьте на 10 минут и процедите, когда перец станет достаточно мягким. Вылейте воду. Доведите до кипения воду в кастрюле. Уменьшите огонь и добавьте морковь, лук и чеснок. Варите на медленном огне 20 минут. Шумовкой переложите овощи в миску. В ту же кастрюлю добавьте весь перец и варите 1 минуту. Переложите перец в миску с овощами. В блендер добавьте овощи, перец чили, белый уксус, сок лайма, соль, молотый черный перец и 1 стакан воды. Пюрируйте. Перелейте пюре в кастрюлю. Доведите до кипения. Храните соус в стерилизованных банках.