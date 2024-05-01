Даниил Медведев высказался об игре с американцем Томми Полом в Мадриде

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Медведев назвал матч с американцем Полом в Мадриде подготовкой к Олимпиаде

1:23
Спорт

Российский теннисист Даниил Медведев, который является четвёртым номером в мировом рейтинге, вместе с 16-й ракеткой мира, американцем Томми Полом, принял участие в парном турнире категории "Мастерс" в Мадриде, Испания.

Медведев назвал матч с американцем Полом в Мадриде подготовкой к Олимпиаде
Фото: commons.wikimedia.org by Dacoucou is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако их дуэт проиграл в первом круге итальянской паре Симоне Болелли и Андреа Вавассори.

Медведев заявил, что участие в парном турнире было опытом и возможностью подготовиться к Олимпийским играм в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа на кортах "Ролан Гаррос" с грунтовым покрытием.

"Это опыт и возможность немного подготовиться к Олимпиаде. Я хочу попытаться вбить себе в голову идею парного разряда… Если честно, пока что мне нравится смотреть парный теннис, но играть нравится гораздо меньше", — сказал Медведев, которого цитирует Tennis Channel.

Теннисист также выразил свою желание попробовать себя в парном разряде и надеется, что в будущих турнирах их игра будет лучше. Несмотря на то что Медведев еще не очень любит играть в парном теннисе, он считает это важным опытом для подготовки к Олимпиаде.

Тем не менее он заметил, что найти партнера для совместной игры в парном разряде достаточно сложно, и он очень благодарил Томми Пола за согласие на совместную игру.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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