Даниил Медведев высказался об игре с американцем Томми Полом в Мадриде

Медведев назвал матч с американцем Полом в Мадриде подготовкой к Олимпиаде

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Российский теннисист Даниил Медведев, который является четвёртым номером в мировом рейтинге, вместе с 16-й ракеткой мира, американцем Томми Полом, принял участие в парном турнире категории "Мастерс" в Мадриде, Испания.

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Однако их дуэт проиграл в первом круге итальянской паре Симоне Болелли и Андреа Вавассори.

Медведев заявил, что участие в парном турнире было опытом и возможностью подготовиться к Олимпийским играм в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа на кортах "Ролан Гаррос" с грунтовым покрытием.

"Это опыт и возможность немного подготовиться к Олимпиаде. Я хочу попытаться вбить себе в голову идею парного разряда… Если честно, пока что мне нравится смотреть парный теннис, но играть нравится гораздо меньше", — сказал Медведев, которого цитирует Tennis Channel.

Теннисист также выразил свою желание попробовать себя в парном разряде и надеется, что в будущих турнирах их игра будет лучше. Несмотря на то что Медведев еще не очень любит играть в парном теннисе, он считает это важным опытом для подготовки к Олимпиаде.

Тем не менее он заметил, что найти партнера для совместной игры в парном разряде достаточно сложно, и он очень благодарил Томми Пола за согласие на совместную игру.

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