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Стало известно, кто прятался в костюме матрёшки в шоу "Маска": сколько восторженных слов

В шоу "Маска" разоблачили персонажа в костюме матрёшки

0:51
Шоу-бизнес

Члены жюри шоу "Маска" вывели на чистую воду участника, который скрывался в костюме матрёшки.

В шоу "Маска" разоблачили персонажа в костюме матрёшки
Фото: https://www.instagram.com/100tskaya by Инстаграм Анастасии Стоцкой is licensed under public domain

В шоу "Маска" выдвинули две версии о том, кто прячется в костюме матрёшки. Регина Тодоренко предположила, что под маской скрывается Тося Чайкина. Филипп Киркоров же считал, что пытается их обмануть его давняя подруга Анастасия Стоцкая.

Король российской эстрады оказался прав, несмотря на то, что певица заставила усомниться Киркорова в его выборе.

"Вопросы Регины периодически вводили меня в ступор. Сколько восторженных слов и по делу, и не всегда вы мне говорили", — выразила свои эмоции Анастасия после разоблачения.

Ранее Филипп Киркоров случайно обидел поэтессу Ларису Рубальскую, которая скрывалась в костюме Барби.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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