Медсправку отменили, светофоры перенастроили и ещё 3 важных изменения для водителей

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Недавно на портале njcar. ru были обобщены ключевые изменения для российских водителей, произошедшие в последние три года, поскольку следить за ними становится все сложнее из-за частых обновлений.

Фото: Wikipedia by Dickelbers is licensed under CC BY-SA 3.0

В российских регионах изменилась работа светофоров: в некоторых местах зеленый свет больше не мигает перед переключением на желтый. В крупных городах удалили таймеры обратного отсчета на перекрестках, а размеры светофоров были уменьшены. Также появилась новая функция — двойной красный свет, который загорается на всех направлениях перед сменой на зеленый.

Существенные изменения коснулись и медицинского осмотра: теперь водители могут не предоставлять справку при получении прав, поскольку ГИБДД самостоятельно получает необходимую информацию из базы данных Минздрава РФ в электронном виде.

Процесс восстановления прав после лишения стал более сложным. Водители, отказавшиеся от медосмотра или управлявшие автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не смогут сдавать экзамен в ГИБДД в течение года после решения суда о лишении прав.

Что касается срока действия водительских удостоверений, его автоматически продлили на три года для документов, срок которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, без необходимости замены пластиковой карты. Новые водители, однако, столкнутся с увеличением госпошлины на 30%, что составит 2000 рублей вместо предыдущих 1400 рублей.