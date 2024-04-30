Конец эры: Стас Михайлов может покинуть сцену из-за проблем с голосом

Стас Михайлов рассматривает завершение карьеры из-за усталости голоса

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стас Михайлов, известный российский исполнитель, отметил свой 55-летний юбилей крупным концертом, на котором поделился тревожной новостью о состоянии своего голоса.

Фото: Wikipedia by Ivanaivanova is licensed under CC BY-SA 4.0

Начав свою карьеру более 30 лет назад и завоевав сердца множества поклонников, Михайлов недавно прошел через значительное преображение, потеряв вес и обновив свой стиль. Несмотря на положительные изменения во внешности, певец признал, что его голос устал, и это может привести к завершению его карьеры.

В интервью он выразил мнение, что если не сможет петь вживую, то не стоит продолжать выступления, подчеркивая важность ухода со сцены с честью и достоинством. Михайлов подчеркнул, что артист должен найти в себе силы признать конец карьеры, а не искать виноватых. Его поклонники выразили уважение к такому решению, но надеются, что певец сможет продолжать выступать еще долго.