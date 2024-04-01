Постройневшая Анастасия Волочкова рассказала, чем она питается: "Утром два варёных яйца всмятку"

Анастасия Волочкова, которая в последнее время сильно похудела, рассказала о своём скудном рационе питания.
Экс-прима Большого театра объяснила, как ей удалось привести себя в хорошую физическую форму. Балерина призналась, что исключила из своего рациона пельмени и мучные десерты.
Волочкова отметила, что силой воли отгоняет от себя мысли о еде. Она отметила, что нагружает себя физической активностью и сводит к минимуму потребление пищи.
"Утром два варёных яйца всмятку, а вечером зелёный салатик. Или утром лёгкий пустой острый овощной супчик или бульон, а вечером два яйца", — поделилась секретом похудения Анастасия.
Ранее Волочкова опровергла новость о своей свадьбе с певцом Георгием Иващенко.
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