Почему после 40 становится сложнее сбросить вес: анализ причин и пути решения

Эксперты объяснили, почему после 40 лет сложнее худеть

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С возрастом сбросить лишний вес становится более сложной задачей. По мнению экспертов, после 40 лет привычные методы похудения перестают эффективно работать.

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Это связано с биологическим угасанием организма, снижением уровня гормонов и ферментов, а также с накоплением хронических заболеваний и стрессом. Поддержка тренера и нейропсихолога, кандидата наук Натальи Рудаковой, позволяет прояснить основные причины сложностей с похудением в зрелом возрасте. Замедление метаболизма, гормональные изменения, устоявшийся образ жизни и риск развития хронических заболеваний оказывают значительное влияние на процесс похудения.

Однако, при правильном подходе, включающем здоровое питание, регулярную физическую активность и целенаправленную работу над формированием здоровых привычек, сбросить вес после 40 лет вполне реально.



