Состояние Илона Маска рекордно выросло после сотрудничества с крупной китайской компанией

Состояние Илона Маска выросло на 37 млрд долларов

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

За последние пять дней состояние американского магната Илона Маска выросло на 37,3 миллиарда долларов, по данным агентства Bloomberg.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот взлет был стимулирован повышением стоимости акций Tesla в связи с возможным сотрудничеством с китайским гигантом технологий Baidu.

Акции Tesla Inc. показали самый значительный рост за последние три года в понедельник, после сообщений о принципиальном одобрении со стороны китайских регуляторов.

Авторы также отметили, что Маск получил разрешение от Китая на внедрение системы помощи водителю на самом крупном в мире автомобильном рынке.