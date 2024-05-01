Состояние Илона Маска рекордно выросло после сотрудничества с крупной китайской компанией

За последние пять дней состояние американского магната Илона Маска выросло на 37,3 миллиарда долларов, по данным агентства Bloomberg.
Этот взлет был стимулирован повышением стоимости акций Tesla в связи с возможным сотрудничеством с китайским гигантом технологий Baidu.
Акции Tesla Inc. показали самый значительный рост за последние три года в понедельник, после сообщений о принципиальном одобрении со стороны китайских регуляторов.
Авторы также отметили, что Маск получил разрешение от Китая на внедрение системы помощи водителю на самом крупном в мире автомобильном рынке.
Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.