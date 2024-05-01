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Тайские власти и авиакомпании обсуждают возможность возобновления прямых авиарейсов в Россию

Власти Таиланда рассматривают возможность возобновления прямых рейсов в Россию

2:07
Туризм

Тайские власти и авиакомпании обсуждают возможность восстановления прямых авиарейсов в Россию, которые были прекращены в марте 2020 года из-за глобальной пандемии COVID-19. Об этом в интервью агентству ТАСС рассказал главный представитель российской компании Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.

Власти Таиланда рассматривают возможность возобновления прямых рейсов в Россию
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

"В данный момент таиландские власти и авиакомпании, в том числе и национальный перевозчик Thai Airways, рассматривают возможность возобновления прямых полетов в Россию, активно занимаясь поиском путей для упрощения перелетов между странами. Основной проблемой являются возможные санкции Европы и Соединенных Штатов. Но текущая практика показывает, что многие страны готовы пойти по своему пути, не обращая внимание на попытки влияния извне. Если такие прямые полеты будут восстановлены, это сделает Таиланд еще более доступным и удобным направлением для российских туристов, что, в свою очередь, может способствовать увеличению туристического потока и разнообразию предложений для поездок", — отметил он.

Говоря о высоком туристическом сезоне в Таиланде, который длится с ноября по апрель, Снетков подчеркнул важность регулярных рейсов компании "Аэрофлот", покрывающих многие регионы России и обеспечивающих быстрый доступ к таиландским курортам.

По данным министерства туризма и спорта Таиланда, за последние полгода Таиланд посетили более 1,1 млн российских граждан, и более 760 тыс. россиян приехали с начала текущего года, что поставило их на третье место среди всех национальностей иностранных туристов. В 2023 году количество российских туристов достигло допандемийного уровня, составив 1,48 млн человек. Власти Таиланда надеются в текущем году привлечь около 1,6 млн российских посетителей.

 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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