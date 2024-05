Тайские власти и авиакомпании обсуждают возможность возобновления прямых авиарейсов в Россию

Тайские власти и авиакомпании обсуждают возможность восстановления прямых авиарейсов в Россию, которые были прекращены в марте 2020 года из-за глобальной пандемии COVID-19. Об этом в интервью агентству ТАСС рассказал главный представитель российской компании Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository