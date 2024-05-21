Хирурги в Подмосковье удалили женщине две опухоли яичников, разросшиеся до трети её веса

Женщина 48 лет обратилась в онкологический диспансер в Подмосковье с жалобами на боль и увеличение живота. Подмосковные хирурги удалили пациентке две опухоли яичников, которые разрослись до трети от её массы тела, по информации из пресс-службы регионального Минздрава.
Обследование показало наличие рака яичников III стадии. Ирина Карьгина, заведующая отделением онкогинекологии № 4, отметила, что опухоль сдавливала все органы брюшной полости и мешала пациентке нормально питаться, двигаться и дышать.
"Мы удалили матку с придатками и двумя опухолями. При поступлении вес пациентки был 50 килограммов, а вес удалённой опухоли — 14 килограммов", — уточнила Ирина Карьгина.
Послеоперационный период прошёл гладко и без осложнений, и пациентке была назначена химиотерапия.
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