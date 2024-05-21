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Хирурги в Подмосковье удалили женщине две опухоли яичников, разросшиеся до трети её веса

Врач Карьгина: вес удалённой опухоли составил 14 кг

0:58
Здоровье

Женщина 48 лет обратилась в онкологический диспансер в Подмосковье с жалобами на боль и увеличение живота. Подмосковные хирурги удалили пациентке две опухоли яичников, которые разрослись до трети от её массы тела, по информации из пресс-службы регионального Минздрава.

Врач Карьгина: вес удалённой опухоли составил 14 кг
Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain

Обследование показало наличие рака яичников III стадии. Ирина Карьгина, заведующая отделением онкогинекологии № 4, отметила, что опухоль сдавливала все органы брюшной полости и мешала пациентке нормально питаться, двигаться и дышать.

"Мы удалили матку с придатками и двумя опухолями. При поступлении вес пациентки был 50 килограммов, а вес удалённой опухоли — 14 килограммов", — уточнила Ирина Карьгина.

Послеоперационный период прошёл гладко и без осложнений, и пациентке была назначена химиотерапия.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Удальцова Марина
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Специалист Надырова Наталья
Проводит лечение воспалительных заболеваний органов малого таза, инфекций передающихся половым путем, заболеваний влагалища и шейки матки, нарушения менструльной функции, привычного невынашивания, климактерического синдрома, доброкачественных опухолей яичников и матки (миома).
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