Хирурги в Подмосковье удалили женщине две опухоли яичников, разросшиеся до трети её веса

Врач Карьгина: вес удалённой опухоли составил 14 кг

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Женщина 48 лет обратилась в онкологический диспансер в Подмосковье с жалобами на боль и увеличение живота. Подмосковные хирурги удалили пациентке две опухоли яичников, которые разрослись до трети от её массы тела, по информации из пресс-службы регионального Минздрава.

Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain

Обследование показало наличие рака яичников III стадии. Ирина Карьгина, заведующая отделением онкогинекологии № 4, отметила, что опухоль сдавливала все органы брюшной полости и мешала пациентке нормально питаться, двигаться и дышать.

"Мы удалили матку с придатками и двумя опухолями. При поступлении вес пациентки был 50 килограммов, а вес удалённой опухоли — 14 килограммов", — уточнила Ирина Карьгина.

Послеоперационный период прошёл гладко и без осложнений, и пациентке была назначена химиотерапия.