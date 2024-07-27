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Без мужа, но с охранником: 75-летняя Алла Пугачёва при полном параде появилась на фестивале "Рандеву" в Юрмале

Певица Алла Пугачёва посетила фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале

Шоу-бизнес

Народная артистка СССР Алла Пугачёва пришла на музыкальный фестиваль "Рандеву" в Юрмале, организатором которого выступила подруга певицы Лайма Вайкуле.

Певица Алла Пугачёва посетила фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале
Фото: youtube.com by канал arkhipova, PDM

Алла Пугачёва на постоянной основе проживающая в Израиле прилетела в Латвию с детьми, однако на мероприятие пришла в сопровождении охранника. Как отметили очевидцы, в этот раз с ней не было её пятого супруга, юмориста Максима Галкина*(признан в РФ иноагентом).

Певица выбрала для выхода свободное чёрное-белое платье, подчеркнув талию поясом. На голове у неё красовалась плетёная шляпа с широкими полями.

Алла Пугачёва активно общалась со знакомыми, среди которых, например, оказался рок-музыкант Андрей Макаревич* (внесён в реестр иноагентов на территории РФ).

Ранее Анастасия Решетова рассказала об оскорбительных сообщениях на фоне скандала с Алсу.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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