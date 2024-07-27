Без мужа, но с охранником: 75-летняя Алла Пугачёва при полном параде появилась на фестивале "Рандеву" в Юрмале

Народная артистка СССР Алла Пугачёва пришла на музыкальный фестиваль "Рандеву" в Юрмале, организатором которого выступила подруга певицы Лайма Вайкуле.
Алла Пугачёва на постоянной основе проживающая в Израиле прилетела в Латвию с детьми, однако на мероприятие пришла в сопровождении охранника. Как отметили очевидцы, в этот раз с ней не было её пятого супруга, юмориста Максима Галкина*(признан в РФ иноагентом).
Певица выбрала для выхода свободное чёрное-белое платье, подчеркнув талию поясом. На голове у неё красовалась плетёная шляпа с широкими полями.
Алла Пугачёва активно общалась со знакомыми, среди которых, например, оказался рок-музыкант Андрей Макаревич* (внесён в реестр иноагентов на территории РФ).
Ранее Анастасия Решетова рассказала об оскорбительных сообщениях на фоне скандала с Алсу.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.