"Меня подавляли и истязали": Кристина Асмус высказалась о романе с актёром

Актриса Кристина Асмус в личном блоге анонсировала выход свежего интервью и рассказала, что записывала его полгода назад. Тогда, по её словам, она состояла в токсичных отношениях с абьюзером.
Поклонники посчитали, что речь идёт про коллегу артистки, актёра Романа Евдокимова. Сама Асмус никаких имён не назвала.
"Полгода назад я была в нездоровых отношениях. Тогда меня яростно подавляли и истязали. Когда-нибудь я соберусь с силами и сделаю свой проект на тему физического и эмоционального насилия", — написала Кристина.
О романе актёров слухи поползли ещё в 2021 году, однако экс-возлюбленные никак их не комментировали и не афишировали свои отношения. Лишь спустя время Кристина Асмус начала выкладывать совместные снимки в Сеть. Позже стало понятно, что пара распалась.
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