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Неожиданный эффект: выбросы азота могут замедлять глобальное потепление

Обнаружено охлаждающее воздействие антропогенных выбросов азота

1:26
Наука

Международная группа исследователей под руководством ученых из Института биогеохимии Макса Планка изучила влияние выбросов азотных соединений из различных источников на климат.

Обнаружено охлаждающее воздействие антропогенных выбросов азота
Фото: Типичный Тольятти | Новости is licensed under public domain

Они обнаружили, что азот, выделяемый в результате человеческой деятельности, оказывает охлаждающий эффект на климат, снижая радиационное воздействие на -0,34 Вт/м². Это особенно заметно по сравнению с антропогенным глобальным потеплением, вызванным парниковыми газами, которое составляет 2,7 Вт/м² и привело к увеличению средней глобальной температуры на 1,1°C с доиндустриальных времен.

Азотные соединения, такие как закись азота и аммиак, имеют разные воздействия на климат: закись азота действует как парниковый газ, а аммиак блокирует солнечный свет, способствуя охлаждению. Также внесение азота в почву увеличивает пышность растений, что помогает им поглощать больше углекислого газа, сообщает Хайтек.

Исследователи учли эти данные в моделях, отражающих глобальный азотный цикл и его влияние на углеродный цикл. Они подчеркивают важность учета этих эффектов при разработке программ по борьбе с глобальным потеплением, так как без антропогенных выбросов азота климат был бы еще теплее.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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