Неожиданный эффект: выбросы азота могут замедлять глобальное потепление

Обнаружено охлаждающее воздействие антропогенных выбросов азота

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа исследователей под руководством ученых из Института биогеохимии Макса Планка изучила влияние выбросов азотных соединений из различных источников на климат.

Фото: Типичный Тольятти | Новости is licensed under public domain

Они обнаружили, что азот, выделяемый в результате человеческой деятельности, оказывает охлаждающий эффект на климат, снижая радиационное воздействие на -0,34 Вт/м². Это особенно заметно по сравнению с антропогенным глобальным потеплением, вызванным парниковыми газами, которое составляет 2,7 Вт/м² и привело к увеличению средней глобальной температуры на 1,1°C с доиндустриальных времен.

Азотные соединения, такие как закись азота и аммиак, имеют разные воздействия на климат: закись азота действует как парниковый газ, а аммиак блокирует солнечный свет, способствуя охлаждению. Также внесение азота в почву увеличивает пышность растений, что помогает им поглощать больше углекислого газа, сообщает Хайтек.

Исследователи учли эти данные в моделях, отражающих глобальный азотный цикл и его влияние на углеродный цикл. Они подчеркивают важность учета этих эффектов при разработке программ по борьбе с глобальным потеплением, так как без антропогенных выбросов азота климат был бы еще теплее.