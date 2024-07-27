"Мне очень жаль, что у моего сына такой сын":отец Децла в резкой форме высказался про внука

Отец Децла Александр Толмацкий заявил, что не общается с внуком Антонием

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отец рэп-исполнителя Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий в беседе с Лаурой Джугелией для YouTube-канала FAMETIME TV признался, что в настоящее время не общается с внуком Антонием, так как "кое-что произошло".

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, PDM

Мужчина отметил, что в какой-то момент им удалось наладить общение, однако потом случились неприятные вещи. Рассказывать подробности он не захотел, но дал понять, что винит во всём мать подростка Юлию.

"Мне очень жаль, что у моего сына такой сын. Он похож по характеру на свою маму. Юлия перекрошила ему голову", — отметил Толмацкий.

В заключение он рассказал, что не вычёркивает Антония из своей жизни, но и общаться с ним ему неприятно.

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