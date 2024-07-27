Учёные нашли способ усилить иммунитет против рака с помощью электричества

Электрические токи повышают эффективность NK-клеток в борьбе с раком

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи обнаружили, что электрические токи могут усилить эффективность естественных киллеров (NK-клеток) в борьбе с раковыми клетками.

Фото: en.wikipedia by Slimsdizz, PDM

В лабораторных условиях, используя устройства для лечения опухолей (TTF), учёные заметили, что NK-клетки стали более смертоносными. Это открытие имеет потенциал для улучшения лечения агрессивной формы рака мозга, глиобластомы, которая имеет плохой прогноз на выживаемость и часто возвращается после традиционных методов лечения, сообщает Planet Today.

Результаты показывают, что TTF не только не вредят NK-клеткам, но и повышают их эффективность. Команда надеется на дальнейшие исследования, чтобы подтвердить полезность комбинации TTF и NK-клеток в лечении глиобластомы, что может привести к новому методу лечения рака.