Где диван запрещён: раскрыто влияние расположения мебели в доме на благополучие жильцов

Парапсихолог подсказала, как ставить мебель в квартире с точки зрения энергетики

2:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Сама по себе жилплощадь не имеет неблагоприятных или опасных зон с точки зрения энергетики, заверила таролог, клинический психолог, парапсихолог Марианна Абравитова. Она подсказала Pravda.Ru, как избежать их образования при меблировке квартиры.

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"Нет такого чёткого понятия, что конкретно, например, в левом углу в зале — плохая зона, а в правом — хорошая. На самом деле это все зависит от конкретного помещения и от того, кто в нем живёт", — объясняет собеседница издания.

Она дала несколько советов по созданию правильного интерьера. К примеру, неплохо обзавестись круглым столом. "Вообще всё, что касается круга, шара — это очень гармонично, потому что оно целостно. То есть здесь нет каких-то углов, здесь нет ломаных линий и, соответственно, наличие таких круглых предметов, например стола или ковра круглой формы, всегда будет гармонизировать пространство", — уверена эксперт.

Есть только одно строгое ограничение — оно касается места размещения дивана или кровати. "Самое главное — чтобы когда вы лежали на кровати, ваши глаза не упирались в зеркало. Потому что зеркальные поверхности всё-таки несут определённые опасности для людей, и мир зазеркалья не зря в эзотерике считается очень таинственным, потому что с помощью зеркал можно осуществлять огромное количество разных техник эзотерических, энергетических. И иногда люди совершенно бессознательно могут причинять себе таким образом вред, поэтому если у вас есть в спальне зеркало, постарайтесь сделать так, чтобы оно было где-то сбоку или даже на потолке, но только не перед вашими глазами, чтобы ваши глаза туда не упирались", — рекомендует специалист.

В остальном — ориентируйтесь на свои ощущения.

"Если говорить о диванах, о стульях, то, в принципе, всё это может стоять вообще где угодно. Самое главное, чтобы вы, когда будете расставлять эту мебель, попробовали разные варианты и присели, походили вокруг этого дивана, полежали на нём. Несколько вариантов испробуйте, и вам ваша энергетика, ваше поле подскажет, какой вариант для вас наиболее гармоничен, потому что здесь очень тонкие подстройки. Даже если архитектор нарисовал или дизайнер, что хорошо бы, чтобы диван здесь стоял, стул здесь. Может быть, конкретно вам не подходит эта установка мебели, поэтому лучше самим подвигать эту мебель, посидеть на ней, полежать, и вы точно будете знать, где вам хорошо, а где не очень, где немножко дискомфорт пошёл. Просто прислушайтесь к себе", — заключила Абравитова.

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