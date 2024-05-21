Вкусный абрикосово-яблочный смузи: готовится быстро с добавлением бананов, персиков и йогурта
Как приготовить смузи из абрикосов и яблок
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Сладкий и полезный абрикосово-яблочный смузи — вкусный напиток, приготовленный из кусочков яблок, бананов, персиков, абрикосов и йогурта. Приготовьте его и мгновенно зарядитесь энергией!
Фото: flickr.com by Sonia Belviso is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 20 абрикосов
- 4 яблока
- 4 столовые ложки йогурта
- 2 стакана молока
- 2 веточки мяты
- 4 персика
- 4 стакана яблочного сока
- 4 банана
- 4 столовые ложки сахара
Приготовление
Соедините все ингредиенты и взбейте миксером до получения однородной массы. Разлейте смузи по бокалам. Украсьте листиками мяты.
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АБРИКОСОВЫЙ СМУЗИ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ