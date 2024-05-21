Вкусный абрикосово-яблочный смузи: готовится быстро с добавлением бананов, персиков и йогурта

Как приготовить смузи из абрикосов и яблок

0:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Сладкий и полезный абрикосово-яблочный смузи — вкусный напиток, приготовленный из кусочков яблок, бананов, персиков, абрикосов и йогурта. Приготовьте его и мгновенно зарядитесь энергией!

Фото: flickr.com by Sonia Belviso is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

20 абрикосов

4 яблока

4 столовые ложки йогурта

2 стакана молока

2 веточки мяты

4 персика

4 стакана яблочного сока

4 банана

4 столовые ложки сахара

Приготовление

Соедините все ингредиенты и взбейте миксером до получения однородной массы. Разлейте смузи по бокалам. Украсьте листиками мяты.