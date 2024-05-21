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Одно упражнение для идеального овала лица и от второго подбородка, которое можно делать где угодно

Мьюинг: тренировка для молодости лица

2:30
Спорт

Ну не у всех из нас хватает времени на работу над овалом лица или выполнение упражнений для лица. Данное упражнение можно делать где угодно: дома, в автобусе, даже на совещании.

3 супер упражнения с языком для чёткого овала лица

Существует также серия упражнений под названием "мьюинг, которые помогут вам сохранить молодость лица.

Прежде всего хотелось бы отметить, что если у вас возникли проблемы с физическими упражнениями, вам следует обратиться к профессионалу.

Убедитесь, что у вас достаточно времени для работы над овалом лица и выполнения упражнений для лица. К

Конечно, в случае, когда начинается ситуация с опущением уголков губ, становятся заметны мимические морщины, а потом, естественно, бороться с ситуацией естественного старения кожи лица становится еще сложнее. В этом случае вы сможете подобрать для себя упражнения, которые можно выполнять практически где угодно и которые ненавязчивы.

Давайте поговорим о такой практике.

Начнем с того, что овал лица и челюсти зависит от мышцы под названием платизма. Это поверхностная мышца шеи, которая не только выстилает эту область, но также очень крупная и широкая, простирается по переднебоковой поверхности шеи от области декольте до овала лица. Она покрывает внутреннюю часть овала.

Эта структура позволяет нам двигать губами, выражать эмоции и улыбаться.
Однако когда платизма теряет тонус, она под действием силы тяжести подвешивается и начинает наклоняться вниз.

И здесь, как правило, возникает множество проблем: опухает или же отекает лицо, уголки губ скошены вниз,  появляется двойной подбородок.

Как выполнять упражнения для уменьшения овала лица и второго подбородка:

Это упражнение очень легко выполнять и в то же время помогает улучшить осанку.

  • Присядьте. Когда вы сидите прямо в кресле, ваша голова тянется вверх.
  • Не открывая рта, начните прижимать язык к нёбу. Считаем до пяти.
  • Как только досчитаем до пяти, перестаем прижимать язык к твердому небу.
  • Затем повторите это упражнение еще 4-5 раз.
  • Во время выполнения упражнения вы почувствуете, как растягивается овал лица и подбородок. Время от времени вы можете чувствовать приятную усталость, это нормально и означает, что вы все делаете правильно.

 

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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