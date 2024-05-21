В России могут запретить ношение никабов

Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил запретить в России никабы

1:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил запретить в России ношение никабов по причине того, что ношение подобного рода нарядов способствует экстремизму, поскольку в столь закрытой одежде трудно идентифицировать личность.

Фото: pixabay.com by https://pixabay.com/en/users/6335159-6335159/ is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0

Никаб (араб. نقاب‎ — «покрывало») — традиционный женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Как правило, изготавливается из ткани чёрного цвета.

Простейший никаб состоит из налобной повязки (полоски из плотной ткани, завязывающейся на лбу с помощью тесёмок сзади) и пришитых к налобной повязке двух прямоугольных платков. Один платок пришивается к налобной повязке снизу и лишь по краям — он должен ниспадать на лицо таким образом, чтобы оставалась прорезь для глаз. Второй большой платок пришивается без всяких прорезей — он должен полностью закрывать волосы женщины. Иногда к той же налобной повязке крепится ещё один кусок лёгкой прозрачной ткани — он образует вуаль и закрывает глаза.

Ношение одежды, скрывающей лицо, практикуется по разным причинам, среди которых местные традиции и обычаи, защита лица от песка, пыли, яркого солнечного света.

Следует отметить, что, согласно нормам шариата, ношение никаба не является обязательным, и для женщины-мусульманки допустимо открытие лица и кистей рук перед чужими мужчинами.

В России ношение никабов является не особенно частым явлением даже в традиционно мусульманских регионах, однако идея государственного вмешательства может не понравиться мусульманской общественности.