Россияне переключились на загородные участки. В разы вырос спрос на услуги по строительству всевозможных построек

"Авито Услуги": по стране вырос спрос на строительство вспомогательных построек

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Согласно информации аналитического отдела "Авито Услуги" россияне стали чаще возводить на своих загородных участках вспомогательные постройки. За год спрос на строительство гаражей, бань, веранд, беседок, сараев, бассейнов и прочего вырос на 11%. В "Авито Услугах" отметили, что параллельно с этим на 15% увеличилось и количество мастеров в объявлениях, предлагающих свои услуги по таким работам.

Фото: commons.wikimedia.org by Гульбувес is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

Аналитики отметили, что активнее россияне интересуются услугами по строительству русских бань. Почти 14% от общего спроса приходятся на них. За год по стране спрос на строительство бань вырос на 7%. Строят и финские сауны — спрос на возведение таких построек вырос в 5 раз. Следом идут инфракрасные сауны — их строительство выросло вдвое.

Её одну тенденцию, которую отметили эксперты — это рост спроса на строительство частных гаражей. По сравнению с весной 2023 года интерес к строительству гаражей на придомовой территории вырос на 121%.