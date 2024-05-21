Россияне переключились на загородные участки. В разы вырос спрос на услуги по строительству всевозможных построек

Согласно информации аналитического отдела "Авито Услуги" россияне стали чаще возводить на своих загородных участках вспомогательные постройки. За год спрос на строительство гаражей, бань, веранд, беседок, сараев, бассейнов и прочего вырос на 11%. В "Авито Услугах" отметили, что параллельно с этим на 15% увеличилось и количество мастеров в объявлениях, предлагающих свои услуги по таким работам.
Аналитики отметили, что активнее россияне интересуются услугами по строительству русских бань. Почти 14% от общего спроса приходятся на них. За год по стране спрос на строительство бань вырос на 7%. Строят и финские сауны — спрос на возведение таких построек вырос в 5 раз. Следом идут инфракрасные сауны — их строительство выросло вдвое.
Её одну тенденцию, которую отметили эксперты — это рост спроса на строительство частных гаражей. По сравнению с весной 2023 года интерес к строительству гаражей на придомовой территории вырос на 121%.
За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.