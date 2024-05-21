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Россияне переключились на загородные участки. В разы вырос спрос на услуги по строительству всевозможных построек

"Авито Услуги": по стране вырос спрос на строительство вспомогательных построек

1:12
Недвижимость

Согласно информации аналитического отдела "Авито Услуги" россияне стали чаще возводить на своих загородных участках вспомогательные постройки. За год спрос на строительство гаражей, бань, веранд, беседок, сараев, бассейнов и прочего вырос на 11%. В "Авито Услугах" отметили, что параллельно с этим на 15% увеличилось и количество мастеров в объявлениях, предлагающих свои услуги по таким работам.

"Авито Услуги": по стране вырос спрос на строительство вспомогательных построек
Фото: commons.wikimedia.org by Гульбувес is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

Аналитики отметили, что активнее россияне интересуются услугами по строительству русских бань. Почти 14% от общего спроса приходятся на них. За год по стране спрос на строительство бань вырос на 7%. Строят и финские сауны — спрос на возведение таких построек вырос в 5 раз. Следом идут инфракрасные сауны — их строительство выросло вдвое.

Её одну тенденцию, которую отметили эксперты — это рост спроса на строительство частных гаражей. По сравнению с весной 2023 года интерес к строительству гаражей на придомовой территории вырос на 121%.

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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