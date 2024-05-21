"Только не это!": британская туристка делится секретами лёгкого багажа для долгих путешествий

Британская туристка Харриет Дэйви, недавно вернувшаяся из шестинедельной поездки на Филиппины, поделилась своими советами о том, что стоит оставить дома при подготовке к длительному путешествию.
Во-первых, Харриет рекомендует ограничить количество нижнего белья. По её опыту, большую часть времени люди проводят в бикини, даже по вечерам, а регулярная стирка на каждом острове позволяет обойтись без большого запаса одежды.
Во-вторых, она советует отказаться от кроссовок. Несмотря на их удобство, летом на пляже они не лучший выбор. Харриет признаётся, что использовала кроссовки только во время перелётов в Лондон и обратно, предпочитая сандалии на липучках для более активного времяпрепровождения.
Эти советы помогут путешественникам избежать проблем с лишним весом багажа и громоздкими чемоданами, особенно если поездка включает много остановок и перелётов.
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