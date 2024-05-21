"Только не это!": британская туристка делится секретами лёгкого багажа для долгих путешествий

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Туристка посоветовала, какие две вещи не стоит брать с собой в путешествие

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Туризм

Британская туристка Харриет Дэйви, недавно вернувшаяся из шестинедельной поездки на Филиппины, поделилась своими советами о том, что стоит оставить дома при подготовке к длительному путешествию.

Туристка посоветовала, какие две вещи не стоит брать с собой в путешествие
Фото: freepik.com by diana.grytsku is licensed under public domain

Во-первых, Харриет рекомендует ограничить количество нижнего белья. По её опыту, большую часть времени люди проводят в бикини, даже по вечерам, а регулярная стирка на каждом острове позволяет обойтись без большого запаса одежды.

Во-вторых, она советует отказаться от кроссовок. Несмотря на их удобство, летом на пляже они не лучший выбор. Харриет признаётся, что использовала кроссовки только во время перелётов в Лондон и обратно, предпочитая сандалии на липучках для более активного времяпрепровождения.

Эти советы помогут путешественникам избежать проблем с лишним весом багажа и громоздкими чемоданами, особенно если поездка включает много остановок и перелётов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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