"Только не это!": британская туристка делится секретами лёгкого багажа для долгих путешествий

Туристка посоветовала, какие две вещи не стоит брать с собой в путешествие

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Британская туристка Харриет Дэйви, недавно вернувшаяся из шестинедельной поездки на Филиппины, поделилась своими советами о том, что стоит оставить дома при подготовке к длительному путешествию.

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Во-первых, Харриет рекомендует ограничить количество нижнего белья. По её опыту, большую часть времени люди проводят в бикини, даже по вечерам, а регулярная стирка на каждом острове позволяет обойтись без большого запаса одежды.

Во-вторых, она советует отказаться от кроссовок. Несмотря на их удобство, летом на пляже они не лучший выбор. Харриет признаётся, что использовала кроссовки только во время перелётов в Лондон и обратно, предпочитая сандалии на липучках для более активного времяпрепровождения.

Эти советы помогут путешественникам избежать проблем с лишним весом багажа и громоздкими чемоданами, особенно если поездка включает много остановок и перелётов.