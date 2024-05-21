Как заработать на инвестициях в 2024: советы эксперта Корнилова

Эксперт назвал лучшие варианты инвестирования в 2024 году

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Инвестиционный стратег брокера "ВТБ Мои инвестиции" Алексей Корнилов поделился с "Известиями" своим мнением о лучших вариантах для инвестирования на данный момент.

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Корнилов отметил, что инвесторам стоит обратить внимание на инструменты денежного рынка, а также на российские акции из потребительской, финансовой и IT-отраслей. Он подчеркнул, что замещающие облигации и облигации в юанях могут помочь хеджировать инвестиционный портфель.

Эксперт также подчеркнул, что в случае снижения ставки в течение следующих 12 месяцев индекс Мосбиржи может достичь 3670 пунктов. При оценке рынка акций он рекомендовал обратить внимание на мультипликатор P/E, который отражает соотношение капитализации компаний и их прибыли.

Корнилов также назвал фонды денежного рынка одними из самых привлекательных вложений. В дополнение к этому он рекомендовал рассмотреть длинные облигации федерального займа (ОФЗ), но подчеркнул, что они станут привлекательными только при условии снижения ключевой ставки.