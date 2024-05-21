Вкусный молочный коктейль с ананасом, имбирём и ванильным мороженым: особый рецепт
Имбирный молочный коктейль с ананасом: вкусный рецепт
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Любите молочные коктейли, тогда стоит попробовать этот рецепт. Этот молочный коктейль, приготовленный из ананаса, имбиря и молока, очень понравится любителям сладкого.
Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты
- 1 стакан ананасового сока
- 2 столовые ложки сока лайма
- 2 ломтика ананаса
- Сахар по необходимости
- 1 чайная ложка имбиря
- 2 чашки ванильного мороженого
- 2 веточки листьев мяты
Приготовление
Смешайте все ингредиенты: ананасовый сок, сок лайма, имбирь и ванильное мороженое, — в блендере до получения однородной массы. Разлейте по бокалам и украсьте ломтиками ананаса.
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Как сделать молочный коктейль