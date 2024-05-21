Вкусный молочный коктейль с ананасом, имбирём и ванильным мороженым: особый рецепт

Имбирный молочный коктейль с ананасом: вкусный рецепт

0:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите молочные коктейли, тогда стоит попробовать этот рецепт. Этот молочный коктейль, приготовленный из ананаса, имбиря и молока, очень понравится любителям сладкого.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

1 стакан ананасового сока

2 столовые ложки сока лайма

2 ломтика ананаса

Сахар по необходимости

1 чайная ложка имбиря

2 чашки ванильного мороженого

2 веточки листьев мяты

Приготовление

Смешайте все ингредиенты: ананасовый сок, сок лайма, имбирь и ванильное мороженое, — в блендере до получения однородной массы. Разлейте по бокалам и украсьте ломтиками ананаса.