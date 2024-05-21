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Вкусный молочный коктейль с ананасом, имбирём и ванильным мороженым: особый рецепт

Имбирный молочный коктейль с ананасом: вкусный рецепт

0:43
Еда

Любите молочные коктейли, тогда стоит попробовать этот рецепт. Этот молочный коктейль, приготовленный из ананаса, имбиря и молока, очень понравится любителям сладкого.

Имбирный молочный коктейль с ананасом: вкусный рецепт
Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1 стакан ананасового сока
  • 2 столовые ложки сока лайма
  • 2 ломтика ананаса
  • Сахар по необходимости
  • 1 чайная ложка имбиря
  • 2 чашки ванильного мороженого
  • 2 веточки листьев мяты

Приготовление

Смешайте все ингредиенты: ананасовый сок, сок лайма, имбирь и ванильное мороженое, — в блендере до получения однородной массы. Разлейте по бокалам и украсьте ломтиками ананаса.

Как сделать молочный коктейль
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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