Как носить туфли на шпильках без боли: советы для комфортных ног

Эффектные туфли на шпильках и кокетливые босоножки могут выглядеть потрясающе, но зачастую причиняют значительный дискомфорт. Жжение в ногах и мозоли, которые долго не проходят после мероприятия, знакомы многим девушкам. Чтобы справиться с этими проблемами, специалисты рекомендуют несколько хитростей.
Во-первых, важно выбрать обувь своего размера, так как даже небольшие отклонения могут вызвать мозоли и боль. Склеивание третьего и четвертого пальцев пластырем может снизить давление на нерв, проходящий между ними, и уменьшить боль. Ортопедические стельки с мягкими подушечками помогут снизить нагрузку на ногу. Новую обувь стоит протестировать дома, чтобы разносить ее перед важным событием. Для этого можно использовать различные методы: набивку газетой, специальные растяжки, носки, смоченные в воде или спирте, или пакеты с водой, оставленные в морозилке. Натирка задника обуви восковой свечой уменьшит трение. Правильная походка с шагами с пятки на носок поможет распределить нагрузку, а увлажнение кожи стоп и использование дезодоранта для ног уменьшат потливость и предотвратят натирание.
После снятия туфель прохладная ванночка для стоп снимет усталость и предотвратит боль на следующий день.
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