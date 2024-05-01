Не дайте вашему аккумулятору умереть раньше времени: один простой трюк, который изменит все

Обычно срок службы аккумулятора составляет 4–5 лет, что впечатляет, учитывая, что по ГОСТ Р53165—2020 минимальный срок должен быть не менее двух лет. Однако случаи, когда аккумулятор выходит из строя менее чем за год, не редкость. Эксперт из "За рулем", Алексей Ревин, объясняет, как можно продлить жизнь батарее.
Алексей отмечает, что специалисты Тюменского аккумуляторного завода считают, что долговечность батареи во многом зависит от состояния автомобиля. Например, недостаточный заряд может вызвать сульфатацию пластин, так же как избыточный заряд может привести к коррозии свинцовых токоотводов.
Идеально, если напряжение аккумулятора будет соответствовать стилю вождения. Так, для человека, который выезжает на машине раз в неделю, оптимально напряжение в 14,4 В, а для таксиста, который много ездит каждый день, лучше подойдет напряжение 13,8 В.
Алексей также указывает на то, что многие современные машины автоматически корректируют напряжение аккумулятора, исходя из температуры, времени с момента запуска двигателя и текущего состояния батареи. Как пример, на редакционном автомобиле Largus 2012 года установлена система интеллектуального управления напряжением, которая летом показывает 13,7 В, а зимой — обычно более 14,0 В.
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