Шольц в Китае: о чем договорились на тайных переговорах?

0:37 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц закончил трехдневный визит в Китай.

Глава Германии пытается наладить экономические связи и попытаться избежать критической зависимости от китайского экспорта. Война на Украине также обсуждалась на встрече с Си Цзиньпином. Каковы итоги переговоров, и какую сторону на самом деле занимает Китай в конфликте России и Украины?

Все детали раскрыл Василий Кашин — кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, военный эксперт. Ведущая — Любовь Степушова.