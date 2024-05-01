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Не игнорируйте эти симптомы: узнайте, когда рвота у собак становится угрозой

Причины тошноты у собаки

2:19
Зоосфера » Собаки

Рвота у собак является нормальной защитной реакцией организма и не всегда требует вмешательства специалиста. Этот процесс часто связан с очищением желудка, например, когда животное вырвало непереваренной пищей. Однако существуют и патологические причины, такие как инфекции, отравления или блокировка кишечника. Давайте рассмотрим, почему это происходит и что делать, если у собаки наблюдается рвота.

Причины тошноты у собаки
Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Причины рвоты и регургитации

Важно различать рвоту и регургитацию у собак. При рвоте, которая включает выход содержимого желудка, у животного начинают обильно течь слюни и сокращаться мышцы живота. В случае регургитации, когда извергается непереваренная пища, дыхание собаки может быть затруднено, а также могут появиться пена и кашель.

Иногда рвота у собак бывает единичным случаем — из-за быстрого поглощения пищи или корма, что типично для щенков. Животное может также страдать от рвоты желтого или зеленого цвета после прогулки, особенно если съело траву. В таких случаях обычно нет повода для беспокойства.

Необходимость помощи специалиста

Требуется внимание ветеринара, если рвота у собаки не прекращается, и сопровождается дополнительными симптомами, такими как лихорадка, апатия или длительный отказ от пищи. Такая рвота может указывать на воспалительные процессы в различных органах, включая желудок, толстую кишку, поджелудочную железу, а также на заболевания почек или печени.

Что делать при рвоте у собаки

Если собака страдает от рвоты, не ест и ее лихорадит, важно своевременно определить источник проблемы. При повторяющейся рвоте покажите животное ветеринару, который сможет точно диагностировать проблему. Будьте готовы рассказать о пище, которую собака употребляла перед рвотой, и ее недавних активностях.

В случае нарушений в пищевом тракте может потребоваться диета и постепенное восстановление. В некоторых случаях может потребоваться переход на специальное питание на регулярной основе, что назначит и подробно объяснит ветеринар.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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