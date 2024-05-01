Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что делать, если снится умерший и зовет за собой: советы священника и психолога
Рецепт вкусного песто из портулака, орехов и семечек
Авиакомпания "Победа" не пустила трезвую туристку на рейс в Мурманске
Как ускорить процесс набора мышечной массы
Автоэксперт Ревин рассказал, как заставить аккумулятор служить дольше
Как ухаживать за луковичными цветами
Певица Валерия показала, как выглядит её 86-летняя мама
Мария Аронова призналась, что боялась Владимира Этуша: "Мог ударить палкой"
В Дубае закрыли дело о ДТП с участием игрока "Спартака" Промеса
От генной инженерии до ЭКО: как бесплатно получить высокотехнологичную медицинскую помощь по ОМС

Полис ОМС позволяет россиянам получить все виды ВМП

3:13
Страхование

Полис ОМС в России позволяет получить медицинскую помощь с применением высоких технологий совершенно бесплатно, от диагностики до реабилитации. АСН рассказывает, как это сделать.

Полис ОМС позволяет россиянам получить все виды ВМП
Фото: t.me by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain

Что такое ВМП

ВМП — это комплекс мероприятий на всех этапах диагностики, лечения и реабилитационного сопровождения с использованием высоких технологий, инновационных методик и медицинских приемов.

Что входит в ВМП по ОМС

К высокотехнологичным направлениям медицины, которые можно получить в рамках ОМС, относятся:

  • генная инженерия;
  • применение компьютерной техники, роботов и автоматизированных систем;
  • клеточные технологии;
  • дистанционное консультирование;
  • производство и установка протезов,
  • пересадка внутренних органов;
  • операции на сердце;
  • операции при онкологических заболеваниях;
  • ЭКО и другие способы искусственного оплодотворения;
  • медпомощь при тяжёлых поражениях кожи и внутренних органов при различных видах ожогов.

Точный перечень ВМП по ОМС зависит от региона и может меняться даже в рамках одного города в зависимости от медучреждения. Обычно список может быть ограничен недостаточной оснащенностью медицинских организаций.

Оказывать помощь по ОМС в подавляющем большинстве случаев могут только государственные клиники и некоторые частные, поэтому с оборудованием для высокотехнологичного обследования и лечения могут возникать объективные сложности.

Как получить ВМП по ОМС

Сперва нужно обратиться к своему лечащему врачу либо в поликлинику. Сделать это можно по месту жительства или в любой медорганизации РФ.

После обследований врач принимает решение о том, необходима ли пациенту ВМП. Далее диагноз и актуальность специального вмешательства утверждает врачебная комиссия. Если решение положительное, то формируется пакет документов, который передаётся в клинику, где будет предоставляться ВМП по ОМС. При этом по закону обладатель полиса обязательного медицинского страхования в России может выбирать для себя наиболее удобное медицинское учреждение.

Пакет документов для ВПМ подготавливает врач, но пациент может ускорить процесс: сделать копии и завести документы.

После этого происходит госпитализация пациента в лечебное учреждение, где будет оказана ВМП, и проводятся необходимые медицинские мероприятия. Реабилитация после лечения тоже проводится по ОМС бесплатно.

Квоты на лечение

Есть обстоятельства, при которых ВМП по ОМС может быть не оказана, причём законно. Государство выделяет конкретную сумму на проведение тех или иных медицинских процедур в рамках ВМП, распределяя её между регионами и профильными клиниками.

Если квоты в медицинском учреждении закончились, пациенту придётся искать другое. Если квот вообще нет, нужно ждать до следующего распределения либо делать операцию платно.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Стас Михайлов рассматривает завершение карьеры из-за усталости голоса
Конец эры: Стас Михайлов может покинуть сцену из-за проблем с голосом
Бездрожжевое тесто на кефире: из него получаются вкусная пицца и пирожки
Мудрая цитата Юрия Никулина, в которой он простыми словами объяснил, что такое счастье
Украинские военные готовятся к скорому отступлению из Часова Яра Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев
Куличи на Пасху: делаем для них жидкое тесто на желтках, молоке и дрожжах
Лолита превратила день в праздник: волшебный визит певицы в Дом милосердия
Как обжаривать овощи на борщ, чтобы он получился особенно вкусным
Как обжаривать овощи на борщ, чтобы он получился особенно вкусным
Последние материалы
Певица Валерия показала, как выглядит её 86-летняя мама
Мария Аронова призналась, что боялась Владимира Этуша: "Мог ударить палкой"
В Дубае закрыли дело о ДТП с участием игрока "Спартака" Промеса
Полис ОМС позволяет россиянам получить все виды ВМП
Эксперты объяснили рост прибыли банков США и ЕС
Как приготовить запечённые груши с горгонзолой и мёдом
Три ситуации, когда включение круиз-контроля опасно для водителя
Кислотные средства в домашнем отбеливании зубов: риск для вашей улыбки
Шри-Ланка продлила бесплатные визы для россиян на неопределенный срок
Причины тошноты у собаки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников