От генной инженерии до ЭКО: как бесплатно получить высокотехнологичную медицинскую помощь по ОМС

Полис ОМС позволяет россиянам получить все виды ВМП

3:13 Your browser does not support the audio element. Страхование

Полис ОМС в России позволяет получить медицинскую помощь с применением высоких технологий совершенно бесплатно, от диагностики до реабилитации. АСН рассказывает, как это сделать.

Фото: t.me by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain

Что такое ВМП

ВМП — это комплекс мероприятий на всех этапах диагностики, лечения и реабилитационного сопровождения с использованием высоких технологий, инновационных методик и медицинских приемов.

Что входит в ВМП по ОМС

К высокотехнологичным направлениям медицины, которые можно получить в рамках ОМС, относятся:

генная инженерия;

применение компьютерной техники, роботов и автоматизированных систем;

клеточные технологии;

дистанционное консультирование;

производство и установка протезов,

пересадка внутренних органов;

операции на сердце;

операции при онкологических заболеваниях;

ЭКО и другие способы искусственного оплодотворения;

медпомощь при тяжёлых поражениях кожи и внутренних органов при различных видах ожогов.

Точный перечень ВМП по ОМС зависит от региона и может меняться даже в рамках одного города в зависимости от медучреждения. Обычно список может быть ограничен недостаточной оснащенностью медицинских организаций.

Оказывать помощь по ОМС в подавляющем большинстве случаев могут только государственные клиники и некоторые частные, поэтому с оборудованием для высокотехнологичного обследования и лечения могут возникать объективные сложности.

Как получить ВМП по ОМС

Сперва нужно обратиться к своему лечащему врачу либо в поликлинику. Сделать это можно по месту жительства или в любой медорганизации РФ.

После обследований врач принимает решение о том, необходима ли пациенту ВМП. Далее диагноз и актуальность специального вмешательства утверждает врачебная комиссия. Если решение положительное, то формируется пакет документов, который передаётся в клинику, где будет предоставляться ВМП по ОМС. При этом по закону обладатель полиса обязательного медицинского страхования в России может выбирать для себя наиболее удобное медицинское учреждение.

Пакет документов для ВПМ подготавливает врач, но пациент может ускорить процесс: сделать копии и завести документы.

После этого происходит госпитализация пациента в лечебное учреждение, где будет оказана ВМП, и проводятся необходимые медицинские мероприятия. Реабилитация после лечения тоже проводится по ОМС бесплатно.

Квоты на лечение

Есть обстоятельства, при которых ВМП по ОМС может быть не оказана, причём законно. Государство выделяет конкретную сумму на проведение тех или иных медицинских процедур в рамках ВМП, распределяя её между регионами и профильными клиниками.

Если квоты в медицинском учреждении закончились, пациенту придётся искать другое. Если квот вообще нет, нужно ждать до следующего распределения либо делать операцию платно.