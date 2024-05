Как круиз-контроль может увеличить риск аварий: неожиданные факты

Автомобильные производители оснащают современные транспортные средства широким спектром удобных функций, улучшающих комфорт и наслаждение от вождения. Одной из таких инноваций является круиз-контроль. Однако важно не только оценить его преимущества, но и быть осведомленным о его недостатках.

Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan jerrykavan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication