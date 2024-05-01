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Как круиз-контроль может увеличить риск аварий: неожиданные факты

Три ситуации, когда включение круиз-контроля опасно для водителя

Авто

Автомобильные производители оснащают современные транспортные средства широким спектром удобных функций, улучшающих комфорт и наслаждение от вождения. Одной из таких инноваций является круиз-контроль. Однако важно не только оценить его преимущества, но и быть осведомленным о его недостатках.

Три ситуации, когда включение круиз-контроля опасно для водителя
Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan jerrykavan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Круиз-контроль предназначен для упрощения управления автомобилем, позволяя водителю поддерживать стабильную скорость без необходимости постоянно держать ногу на педали газа.

Это особенно полезно при длительных поездках по междугородным дорогам и автомагистралям, обеспечивая комфорт и экономию топлива, как отмечает naavtotrasse. ru.

По словам Ирины Франк, управляющего директора компании Frank Auto, круиз-контроль также помогает снизить утомляемость в длительных поездках и предотвращает превышение скорости.

Современные системы круиз-контроля выходят за рамки простого поддержания скорости. Они способны автоматически замедляться при приближении к другим автомобилям, предупреждать о препятствиях на дороге, оценивать расстояние до впереди идущих транспортных средств и автоматически управлять автомобилем.

Тем не менее, существуют и недостатки, о которых необходимо помнить. Во-первых, использование круиз-контроля в плохих погодных условиях может быть опасным. Не рекомендуется активировать эту функцию в дождь, снег или гололед. Во-вторых, есть риск потери концентрации внимания, когда водитель может начать расслабляться и забывать о том, что он управляет автомобилем.

И, наконец, в городских условиях с частыми остановками и пробками, использование круиз-контроля может увеличить риск дорожно-транспортного происшествия.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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