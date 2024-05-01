Западные банки в России увеличили свои доходы в разы! В чем секрет?

Эксперты объяснили рост прибыли банков США и ЕС

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Результаты работы российских филиалов западных банков за прошлый год поражают: прибыль выросла в три раза, а налоговые поступления в российский бюджет увеличились в четыре раза.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эксперты, высказавшие свои мнения aif.ru, попытались разъяснить причины такого благополучия финансовых институтов Запада на территории России.

Согласно информации из The Financial Times (FT), объем налогов, уплаченных европейскими банками, оставшимися в России в 2023 году, достиг около 800 миллионов евро. Это в четыре раза больше, чем до введения санкций.

"Все эти банки участвуют в международных расчетах, проводя средства от клиентов из России продавцам в других странах, — объясняет промышленный эксперт Леонид Хазанов."

Эксперт объяснил, что в условиях санкций против России западные банки, работающие на нашем рынке, повысили комиссии за такие переводы, увеличив свои доходы.