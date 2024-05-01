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Шри-Ланка увеличивает срок действия бесплатных виз для граждан России и шести других стран

Шри-Ланка продлила бесплатные визы для россиян на неопределенный срок

1:15
Туризм

Шри-Ланка продолжает предоставлять бесплатные визы туристам из семи стран, включая Россию. По словам заведующего консульским отделом Посольства РФ на Шри-Ланке Александра Ивина, этот режим был продлен на неопределенный срок.

Шри-Ланка продлила бесплатные визы для россиян на неопределенный срок
Фото: commons.wikimedia.org by Eleleleven is licensed under CC BY-SA 2.0

"Посольство России получило ноту, которая сообщает, что этот режим продлен. Пока неясно, станет ли этот пилотный проект постоянно действующим и когда", — отметил Александр Ивин.

В октябре 2023 года правительство Шри-Ланки заявило о начале выдачи бесплатных виз гражданам России, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Таиланда и Японии. Проект стартовал в конце ноября и первоначально был ограничен до 31 марта, затем его срок был продлен до 30 апреля 2024 года. Ожидалось, что может быть принято решение о постоянном характере этой инициативы для туристов из указанных стран, однако этого пока не случилось.

Министерство туризма Шри-Ланки объявило, что целью бесплатного визового режима является стимулирование увеличения туристического потока в страну в ближайшие годы.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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