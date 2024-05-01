Опасности домашнего отбеливания: что стоит знать перед использованием народных средств

Профессиональное отбеливание зубов в стоматологических клиниках может быть дорогим удовольствием, однако экономия на этой процедуре может обернуться серьезными проблемами для зубов и десен. Использование народных средств также может быть опасным, так как они могут причинить больше вреда, чем пользы. Врач-стоматолог Галина Грибова предостерегает от экспериментов с домашним отбеливанием и рассказывает о возможных негативных последствиях.
Сода и другие абразивные средства часто используются для отбеливания зубов, но они могут нанести вред эмали, вызвав трещины, которые ускорят темнение зубов в будущем.
Лимонная кислота также считается эффективным средством, однако ее неправильное применение может привести к пористости эмали и быстрому темнению зубов. Кроме того, она может вызвать раздражение слизистой и десен.
Перекись водорода, популярное средство для домашнего отбеливания, имеет высокую концентрацию, что может быть опасно для желудка и ЖКТ, если она попадет в них. Врач рекомендует воздержаться от использования этого средства из-за возможных негативных последствий.
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