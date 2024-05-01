Запечённые груши с горгонзолой и мёдом: сладкий и пикантный вкус, тающий во рту десерт. Гости оценят!

Как приготовить запечённые груши с горгонзолой и мёдом

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Это отличная и сочная закуска, которую можно подавать на праздничный стол.

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Запечённые груши с горгонзолой сочетают в себе сладкий и пикантный вкус, тающую во рту текстуру и эффектный внешний вид. Пикантный сыр с голубой плесенью, сладкие груши с мёдом, пряные нотки тимьяна и лёгкий хруст грецких орехов. Ваши гости обязательно оценят!

Ингредиенты

3 спелых, но не слишком мягких груши,

1 столовая ложка мёда,

4 веточки тимьяна,

6 чайных ложек мягкого сыра с плесенью, например горгонзолы,

6 половинок грецких орехов для украшения,

соль и перец по вкусу.

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 градусов. Разрежьте груши пополам, удалите сердцевину. Выложите половинки в форму для запекания, сбрызните мёдом. Положите сверху тимьян и запекайте 10 минут. В каждую грушевую лодочку положите по чайной ложке мягкой горгонзолы или любого другого сыра с плесенью. Украсьте грецкими орехами и при желании полейте ещё медом. Приправьте солью и перцем по вкусу. Подавать десерт можно как тёплым, так и холодным. Если вы не хотите, чтобы сыр расплавился, подождите, пока груши полностью остынут, прежде чем начинять их.