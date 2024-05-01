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Запечённые груши с горгонзолой и мёдом: сладкий и пикантный вкус, тающий во рту десерт. Гости оценят!

Как приготовить запечённые груши с горгонзолой и мёдом

1:24
Еда

Это отличная и сочная закуска, которую можно подавать на праздничный стол. 

Как приготовить запечённые груши с горгонзолой и мёдом
Фото: commons.wikimedia.org by Assianir is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Запечённые груши с горгонзолой сочетают в себе сладкий и пикантный вкус, тающую во рту текстуру и эффектный внешний вид. Пикантный сыр с голубой плесенью, сладкие груши с мёдом, пряные нотки тимьяна и лёгкий хруст грецких орехов. Ваши гости обязательно оценят!

Ингредиенты

  • 3 спелых, но не слишком мягких груши,
  • 1 столовая ложка мёда,
  • 4 веточки тимьяна,
  • 6 чайных ложек мягкого сыра с плесенью, например горгонзолы,
  • 6 половинок грецких орехов для украшения,
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Разрежьте груши пополам, удалите сердцевину. Выложите половинки в форму для запекания, сбрызните мёдом. Положите сверху тимьян и запекайте 10 минут.
  2. В каждую грушевую лодочку положите по чайной ложке мягкой горгонзолы или любого другого сыра с плесенью. Украсьте грецкими орехами и при желании полейте ещё медом. Приправьте солью и перцем по вкусу.
  3. Подавать десерт можно как тёплым, так и холодным. Если вы не хотите, чтобы сыр расплавился, подождите, пока груши полностью остынут, прежде чем начинять их.
Груша с горгонзолой. Очень простой рецепт
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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