Вопрос отныне стоит так: либо гражданская война будет в Китае, либо в США

США пошли в наступление на Китай. Йеллен озвучила прямые угрозы

5:20 Your browser does not support the audio element. Мир

Резко обострилось противостояние Китая и США. Американцы угрожают прямыми санкциями китайскому финансовому сектору и предприятиям за "помощь России".

Фото: https://www.flickr.com/photos/federalreserve/32085539413/ by Федеральный резерв США is licensed under https://flickr.com/photos/92618257@N08/32085539413

США озвучили прямые угрозы Китаю

Как пишет Bloomberg, министр финансов США Джанет Йеллен четырёхдневное турне в Китае завершила предупреждением банкам и экспортёрам страны: если они помогут укрепить военный потенциал России, то будут наказаны прямыми санкциями.

Она подчеркнула, выступая на пресс-конференции в резиденции посла США в Пекине, что китайские предприятия поставляют в РФ товары "для ведения войны", а китайские банки "способствуют проведению значительных транзакций, обеспечивающих поставки военных товаров или товаров двойного назначения для российской оборонно-промышленной базы".

Bloomberg отмечает, что угроза санкций была "необычно прямой".

Президент США Джозеф Байден на прошлой неделе также выразил свои "обеспокоенности" в прямом разговоре с президентом Китая Си Цзиньпином. Речь шла о поддержке Китаем российской оборонно-промышленной базы, включая поставки станков, оптики, нитроцеллюлозы, микроэлектроники и турбореактивных двигателей, сообщила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон.

США не нравится, что Китай много экспортирует

США, по словам Йеллен, не нравится и то, что Китай наводняет передовым дешёвым импортом мировой рынок, развивая свои "избыточные мощности".

"Вы производите слишком много электромобилей, аккумуляторов, солнечных панелей и других экологически чистых энергетических товаров, и мир не может это поглотить", — сказала Йеллен.

Суть этого упрёка в том, что США проигрывают Китаю в завоевании рынков сбыта передовой техники.

Китайская BYD обошла Tesla по продажам электромобилей. На китайские электрокары приходится 60% мирового рынка, а на солнечные панели — 90%. Китай обходит американские санкции, активно переориентируясь на торговлю с Европой, а рынки Глобального Юга давно готовы работать с Китаем. Это и вызывает такую резкую реакцию США, чья продукция стала неконкурентоспособной.

США вмешиваются во внутренние дела Китая

США переходят в наступление. Йеллен предложила Пекину "повысить пенсионное обеспечение и сделать образование более доступным, чтобы стимулировать внутренние расходы и снизить высокий уровень сбережений домохозяйств". Странное послание, которое является вмешательством во внутренние дела Китая.

МИД Китая в ответ министру финансов США заявил, что "соответствующие страны не должны очернять нормальные отношения Пекина и Москвы, сотрудничество не должно быть ограничено". А премьер-министр Ли Цян в воскресенье, 7 апреля, посоветовал Йеллен не превращать "экономические и торговые вопросы в политические".

Китай не сможет отступить перед давлением США

Как отмечает в Telegram китаевед Николай Вавилов, китайская социально-политическая стабильность выстроена на экспортном производстве в мировых масштабах.

А его сокращение приведёт к слому существующей модели социальной стабильности. Поэтому, по словам эксперта, выбор у Китая невелик — либо стать мировым финансово-промышленным гегемоном вместо США, либо провалиться в состояние бесконечной гражданской войны и распада образца XIX-XX века.

Китай, чтобы выжить, "должен захватить рынки промышленных колоний США" и создать альтернативную мировую финансовую систему. По мнению Вавилова, проект "Пояс и путь" — это как раз "объявление США мировой войны".

Вавилов считает, что если Китай победит, то гражданская война будет в США.

Россия поможет Китаю в противостоянии с США

Примечательно, что сразу после отъезда Йеллен в Китай приехал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Китай обеспечил России 100%-ную информационную поддержку СВО. В своих мирных инициативах по Украине Пекин предлагает оставить за Россией новые территории. РФ полностью поддерживает воссоединение Китая с Тайванем, и в СБ ООН это будет сильной картой Пекина.

В 2023 году товарооборот между двумя странами достиг рекордных 240 млрд долларов. Благодаря КНР доходы РФ от продаж энергоресурсов за два года СВО не упали. Экономика РФ выглядит устойчивой: рост ВВП достиг 3,6% в 2023 году, опередив все страны G7.

РФ обеспечит Китаю рост конкурентоспособности за счёт дешёвых энергоресурсов. Приняв на себя первый военный удар Запада, Россия показывает Китаю, в каком направлении надо двигаться в военной области и поможет с новинками. В долгосрочной перспективе санкции США против РФ и Китая подорвут гегемонию доллара и контроль над цепочками поставок.

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