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Любовь Степушова
Китай отправил "формулу Зеленского" в небытие. Что будет продвигать Си?

Си Цзиньпин высказался по поводу "мирных переговоров" в Швейцарии по Украине

3:32
Мир

Си Цзиньпин похоронил "формулу Зеленского" и поставил "мирные переговоры" по Украине в Швейцарии под большой знак вопроса.

Си Цзиньпин высказался по поводу "мирных переговоров" в Швейцарии по Украине
Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/60669/photos by Пресс-служба президента РФ is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons

Си — за справедливые переговоры по Украине

В Швейцарии на июнь намечена конференция, организаторы которой намерены в отсутствие представителей РФ продвигать "формулу Зеленского" по окончанию СВО на Украине. Согласно этой формуле, Украина требует вывода ВС РФ на границы 1991 года и репараций от Москвы. Большая ставка делается на присоединение к этой позиции стран Глобального Юга во главе с Китаем и даже выработку совместных действий по "принуждению РФ к миру".

Однако в ходе визита немецкой делегации в Китай, председатель Госсовета КНР Си Цзиньпин сказал на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, что Пекин выступает за мирную конференцию, которую признают Россия и Украина со справедливым обсуждением всех предложений.

"Мы должны остудить ситуацию, а не подливать масла в огонь. Мы должны уменьшить негативное воздействие на мировую экономику и воздерживаться от подрыва стабильности глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок", — сказал Си.

Китай не испугался угроз Запада

Китайский лидер высказался после того, как его посетили все руководители противоборствующих сторон. Министр финансов США Джанет Йеллен пригрозила Китаю санкциями и прочими последствиями за сотрудничество с РФ, а Шольц был послан, чтобы оценить готовность Пекина:

  • использовать своё влияние на Москву;
  • присоединиться к западным усилиям по проведению "мирного саммита" по Украине в Швейцарии.

Приезжал в Пекин и глава МИД РФ Сергей Лавров, после чего от Си прозвучала фраза про обсуждение всех предложений — это прямой отказ от "формулы мира Зеленского" и это сигнал Глобальному Югу.

Китай будет продвигать мирный план России

Для РФ эта позиция Пекина благоприятна, а самому Китаю отступать некуда.

Хотя США и ЕС для него — главные экспортные рынки, однако Запад также зависит от поставок большой номенклатуры китайских товаров, в том числе военного значения. Китай продолжает уходить из американских трежерис, волнуясь по вопросу санкций за Тайвань. Если Запад начнёт полноценную экономическую войну с Китаем, то это повлечёт бегство Пекина из доллара и евро, что резко усугубит проблемы этих валют и держащейся на них мировой финансовой системы.

Очевидно, что Западу не удастся разорвать тесные связи Китая с Россией, которые позволяют последней обходить западные санкции.

Мало того, РФ и Китай будут реализовывать свой план по Украине, а если к июню ситуация на поле боя для ВСУ ухудшится и не решатся проблемы с разблокированием американской помощи, то этот план может быть усилен с привлечением к нему

  • Индии,
  • Бразилии,
  • Индонезии,
  • ЮАР

и других стран Юга.

Какие справедливые требования выдвинет Россия — уже ясно. Это денацификация и демилитаризация Украины и закрепление территориальных завоеваний.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы китай война олаф шольц си цзиньпин
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