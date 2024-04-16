Китай отправил "формулу Зеленского" в небытие. Что будет продвигать Си?

Си Цзиньпин похоронил "формулу Зеленского" и поставил "мирные переговоры" по Украине в Швейцарии под большой знак вопроса.
В Швейцарии на июнь намечена конференция, организаторы которой намерены в отсутствие представителей РФ продвигать "формулу Зеленского" по окончанию СВО на Украине. Согласно этой формуле, Украина требует вывода ВС РФ на границы 1991 года и репараций от Москвы. Большая ставка делается на присоединение к этой позиции стран Глобального Юга во главе с Китаем и даже выработку совместных действий по "принуждению РФ к миру".
Однако в ходе визита немецкой делегации в Китай, председатель Госсовета КНР Си Цзиньпин сказал на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, что Пекин выступает за мирную конференцию, которую признают Россия и Украина со справедливым обсуждением всех предложений.
"Мы должны остудить ситуацию, а не подливать масла в огонь. Мы должны уменьшить негативное воздействие на мировую экономику и воздерживаться от подрыва стабильности глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок", — сказал Си.
Китайский лидер высказался после того, как его посетили все руководители противоборствующих сторон. Министр финансов США Джанет Йеллен пригрозила Китаю санкциями и прочими последствиями за сотрудничество с РФ, а Шольц был послан, чтобы оценить готовность Пекина:
Приезжал в Пекин и глава МИД РФ Сергей Лавров, после чего от Си прозвучала фраза про обсуждение всех предложений — это прямой отказ от "формулы мира Зеленского" и это сигнал Глобальному Югу.
Для РФ эта позиция Пекина благоприятна, а самому Китаю отступать некуда.
Хотя США и ЕС для него — главные экспортные рынки, однако Запад также зависит от поставок большой номенклатуры китайских товаров, в том числе военного значения. Китай продолжает уходить из американских трежерис, волнуясь по вопросу санкций за Тайвань. Если Запад начнёт полноценную экономическую войну с Китаем, то это повлечёт бегство Пекина из доллара и евро, что резко усугубит проблемы этих валют и держащейся на них мировой финансовой системы.
Очевидно, что Западу не удастся разорвать тесные связи Китая с Россией, которые позволяют последней обходить западные санкции.
Мало того, РФ и Китай будут реализовывать свой план по Украине, а если к июню ситуация на поле боя для ВСУ ухудшится и не решатся проблемы с разблокированием американской помощи, то этот план может быть усилен с привлечением к нему
и других стран Юга.
Какие справедливые требования выдвинет Россия — уже ясно. Это денацификация и демилитаризация Украины и закрепление территориальных завоеваний.
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