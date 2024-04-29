"Последствия будут ощущаться годами": Балтимор обвиняет в преступной халатности владельца сухогруза, врезавшегося в мост Фрэнсиса Скотта Ки

Город Балтимор борется с попыткой владельца и оператора грузового судна Dali, врезавшегося в мост Фрэнсиса Скотта Ки, ограничить свою ответственность по морскому праву.
Ранее компания-судовладелец Grace Ocean совместно с управлявшей контейнеровозом Synergy Marine подали петицию об ограничении ответственность за убытки или ущерб, причинённые катастрофой, до 43,7 миллионов долларов. Компании отрицают свою вину в произошедшем.
Город пытается убедить суд отказать в применении морского права, доказав, что владелец и оператор Dali знали о проблемах с электроснабжением до того, как судно покинуло порт, легло в дрейф и врезалось в мост. Балтимор также утверждает, что экипаж судна был некомпетентен.
"Их ответственность никоим образом не должна быть ограничена”, — утверждают мэр и городской совет в судебном документе, обвиняющем владельца и оператора Dali в грубой и потенциально преступной халатности за то, что они якобы спустили "явно немореходное судно на воду”.
Власти города подчёркивают, что авария привела к обрушению моста, гибели по меньшей мере шести человек, уничтожению собственности в Балтиморе, нарушению транспортных маршрутов и остановке основного двигателя экономики региона. По их словам, последствия этой катастрофы будут ощущаться "годами" и "до конца жизни семей погибших"…
Балтимор не указал сумму ущерба, которую намерен получить от судовладельца. Известно лишь, что в неё входят расходы на восстановление моста и подходов к нему, компенсация приостановки работы транспортных, полицейских, пожарных и других государственных служб, а также упущенный доход, включая налоги.
Dali также потребовал, чтобы все судебные иски рассматривались в федеральном суде Мэриленда. Город также хочет сохранить за собой право подавать иски в суды штата.
Заявление Балтимора было подано юристами двух юридических фирм, нанятых городом для рассмотрения исков, связанных с трагедией на мосту.
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