Насыщенный и ароматный соус из пармезана, моцареллы, проволоне и романо: подавайте к макаронам

Как приготовить сырный соус к макаронам

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Сыры пармезан, моцарелла, проволоне и романо объединяют силы в насыщенном и ароматном соусе, к которому вы будете возвращаться снова и снова.

Фото: Own work by Greg O'Beirne is licensed under GNU Free Documentation License

Соус из трёх сыров к макаронам — вчерашняя новость! Этот соус готовится из четырёх сыров и отлично сочетается с любыми макаронами. Французский хлеб с чесноком станет вкусным дополнением.

Ингредиенты

2 чашки густых взбитых сливок

1/2 стакана сливочного масла

1/2 стакана тёртого сыра пармезан

1/2 стакана тёртого сыра моцарелла

1/2 стакана тёртого сыра проволоне

1/2 стакана тёртого сыра романо

Приготовление

Смешайте сливки и масло в кастрюле на среднем огне, часто помешивайте, пока масло не растает, доведите до кипения. Постепенно добавьте пармезан, моцареллу, проволоне и романо. Уменьшите огонь до минимума и готовьте, постоянно помешивая, пока сыр не расплавится. Подавайте немедленно, иначе соус загустеет.