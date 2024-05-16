Насыщенный и ароматный соус из пармезана, моцареллы, проволоне и романо: подавайте к макаронам

Сыры пармезан, моцарелла, проволоне и романо объединяют силы в насыщенном и ароматном соусе, к которому вы будете возвращаться снова и снова.
Соус из трёх сыров к макаронам — вчерашняя новость! Этот соус готовится из четырёх сыров и отлично сочетается с любыми макаронами. Французский хлеб с чесноком станет вкусным дополнением.
Смешайте сливки и масло в кастрюле на среднем огне, часто помешивайте, пока масло не растает, доведите до кипения. Постепенно добавьте пармезан, моцареллу, проволоне и романо. Уменьшите огонь до минимума и готовьте, постоянно помешивая, пока сыр не расплавится. Подавайте немедленно, иначе соус загустеет.
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