Эти продукты запрещено давать любому коту: список удивит каждого

Несмотря на распространенное мнение, молоко, сметана и другие молочные изделия могут быть не так полезны для кошек и в больших количествах даже вредны для их здоровья.
Давайте рассмотрим, какие продукты с нашего стола категорически не подходят для котов.
Первое — это молоко. Его можно предлагать только котятам до шести месяцев. Взрослым кошкам иногда можно давать обезжиренные молочные продукты. Второе — котам не следует давать сырое мясо; оно должно быть только вареным.
То же касается рыбы — её следует предлагать в вареном виде и только в небольших количествах. Колбасы и сосиски также строго запрещены, так как они могут вызвать проблемы с сердцем и печенью.
Кроме того, категорически нельзя кормить котов мучными изделиями.
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