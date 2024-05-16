Эти продукты запрещено давать любому коту: список удивит каждого

Ветеринары назвали запретные продукты для кошек

0:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Несмотря на распространенное мнение, молоко, сметана и другие молочные изделия могут быть не так полезны для кошек и в больших количествах даже вредны для их здоровья.

Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Давайте рассмотрим, какие продукты с нашего стола категорически не подходят для котов.

Что нельзя давать котам в пищу

Первое — это молоко. Его можно предлагать только котятам до шести месяцев. Взрослым кошкам иногда можно давать обезжиренные молочные продукты. Второе — котам не следует давать сырое мясо; оно должно быть только вареным.

То же касается рыбы — её следует предлагать в вареном виде и только в небольших количествах. Колбасы и сосиски также строго запрещены, так как они могут вызвать проблемы с сердцем и печенью.

Кроме того, категорически нельзя кормить котов мучными изделиями.