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Исламский банкинг: основные принципы работы

1:56
Экономика » Финансы

Стало известно, что в России "Тинькофф-банк" начнёт внедрять в ряде регионов исламский банкинг. В этой статье мы поговорим подробно о том, что представляет из себя банковская система, разработанная с учётом норм шариата.

Исламский банкинг: основные принципы работы
Фото: flickr.com by David Spender is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Исламский банкинг – это банковская деятельность, осуществляемая в соответствии с нормами и принципами шариата (свода правил и законов ислама). В исламском банкинге запрещены проценты по кредитам (риба), инвестиции в сферы, которые считаются противоречащими нормам ислама (например, производство и продажа алкоголя, свинины, оружия), а также спекуляции и неопределённость в условиях сделок.

Вместо процентов по кредитам исламские банки используют другие механизмы финансирования, такие как участие в прибыли или убытках, а также разделение рисков между банком и клиентом. Эти механизмы позволяют избежать ростовщичества и обеспечить справедливое распределение прибыли и убытков между участниками сделки.

Исламский банкинг имеет свои особенности и принципы, которые делают его привлекательным для некоторых клиентов и инвесторов. Он также способствует развитию экономики и финансовой системы в странах, где преобладает исламское население.

В настоящее время исламский банкинг активно развивается в странах Ближнего Востока, Азии, Африки и Европы. В России также существуют исламские финансовые организации, которые предлагают услуги в соответствии с принципами шариата.

Несмотря на то что исламский банкинг имеет свои ограничения и особенности, он представляет собой перспективное направление развития финансовой системы, которое может привлечь внимание инвесторов и клиентов, ищущих альтернативные способы финансирования и инвестирования.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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