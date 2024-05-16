В США назвали истинную причину отмены выборов на Украине

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По мнению обозревателя американского журнала The Federalist Джона Дэвидсона, президентские выборы на Украине могут быть отложены, поскольку в Киеве и на Западе опасаются, что народ страны не переизберёт президентом Владимира Зеленского.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Джон Дэвидсон считает, что Зеленский продолжает просить у Запада помощь и заявляет, что Украина может «победить» в конфликте и вытеснить российские войска. Однако на Западе «никто по-настоящему не верит» в возможность победы Киева. Кроме того, на Западе не верят, что Украина, которая до начала конфликта входила в число самых коррумпированных стран мира, теперь вдруг стала «бастионом демократии».