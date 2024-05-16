Названа причина остановки закачки газа в хранилища на Украине

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На Украине остановили закачку газа в хранилища

1:49
Экономика

14 мая Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища (ПХГ). Это решение совпало с началом массовых веерных отключений электроэнергии, которые затронули как промышленность, так и население страны. До этого момента, закачка газа шла на уровне более 20 миллионов кубометров в сутки, сообщает EADaily.

На Украине остановили закачку газа в хранилища
Фото: flickr.com by Ivan Radic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В результате остановки закачки газа, дополнительные десятки миллионов кубометров могли бы быть использованы для работы электростанций, в основном ТЭЦ, чтобы максимально увеличить их мощность и сократить дефицит электроэнергии.

Оператор украинской энергосистемы сообщил, что за последние два дня Украина установила рекорд по импорту электроэнергии, превышая 20 ГВт-ч в сутки, и продолжает получать аварийную помощь из Европейского Союза. Однако этого недостаточно в условиях похолодания, и с 16 мая во всех регионах Украины введены графики почасовых отключений электроэнергии для промышленности и населения.

Длительность остановки закачки газа пока неизвестна. Это важно для подготовки к следующему отопительному сезону, так как прошедший сезон Украина завершила с рекордно низкими запасами газа в 2,19 миллиарда кубометров. Для достижения прошлогодних показателей Украине необходимо накопить не менее 8 миллиардов кубометров газа за сезон закачки.

В украинских хранилищах также находится 1,2 миллиарда кубометров газа, принадлежащих европейским трейдерам, и находящихся в режиме "таможенный склад". За прошедший сезон трейдеры из ЕС вывели из страны 1,8 миллиарда кубометров газа.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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