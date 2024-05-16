Специалисты раскрыли, почему ваш стиль вождения делает техобслуживание дороже

5 причин, почему водители сами виноваты в лишних расходах на ремонт машины

1:55 Your browser does not support the audio element. Авто

Обеспечение бесперебойной работы автомобиля — важная обязанность его владельца. Тем не менее стоимость техобслуживания у дилеров зачастую оказывается чрезмерно высокой.

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В интервью порталу njcar. ru руководитель автосервиса объяснил, почему водители часто сами виноваты в повышенных расходах на ремонт.

Чтобы автомобиль не развалился на глазах, стоит пересмотреть свой стиль вождения. Поговорка "тише едешь, дальше будешь" актуальна не только для безопасности, но и для экономии, включая снижение затрат на техобслуживание.

Избегая резких ускорений и торможений, владелец снижает расход топлива и уменьшает износ компонентов автомобиля. Это позволяет реже менять тормозные диски и колодки, а также детали подвески, что существенно экономит деньги.

При покупке запчастей и расходных материалов рекомендуется обращаться в специализированные магазины, а не к официальным дилерам, так как цены там гораздо ниже.

Примечательно, что сами дилеры нередко используют этот подход, покупая товары в обычных оптовых магазинах и продавая их с наценкой.

Не стоит экономить на расходных материалах. Доказано, что неоригинальные детали быстрее выходят из строя. Установка таких деталей на ключевые узлы автомобиля в итоге приводит к значительно большим затратам, чем первоначальная экономия.

Ещё один способ сэкономить на обслуживании автомобиля — выполнять некоторые работы самостоятельно. Достаточно изучить соответствующую литературу или посмотреть видео-инструкции в интернете. Любой автомобилист может самостоятельно менять фильтры, колодки, доливать жидкости и диагностировать некоторые неисправности.

Однако, для решения серьёзных проблем лучше обращаться к профессионалам.