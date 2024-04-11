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Владелец судна, столкнувшегося с мостом в Балтиморе, пытается использовать "закон о Титанике"

Bloomberg: владелец врезавшегося в мост судна в Балтиморе заявил о своей невиновности

2:17
Страхование

Владелец судна, врезавшегося в мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, пытается ограничить свою ответственность суммой в 43,7 миллиона долларов, сообщает Bloomberg.

Bloomberg: владелец врезавшегося в мост судна в Балтиморе заявил о своей невиновности
Фото: flickr.com by Maersk Line is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Юристы утверждают, что компании-судовладельцу Grace Ocean могут грозить иски о возмещении ущерба на сотни миллионов долларов. В понедельник она подала петицию совместно с Synergy Marine, управлявшей контейнеровозом Dali под флагом Сингапура. Grace Ocean утверждает, что обрушение моста произошло "не по вине или небрежности" одной из компаний, поэтому они не должны нести ответственность за убытки или ущерб в результате катастрофы.

При этом судовладелец заявил, что если его привлекут к ответственности, сумма не должна превышать текущую стоимость судна и его груза. После крушения общая стоимость грузовоза упала с 90 млн до 43,67 млн долларов, согласно заявлению компании в федеральный суд штата Мэриленд.

Bloomberg пояснил, что судовладелец пытается воспользоваться "законом о Титанике" 19 века. Владелец знаменитого лайнера в своё время пытался снизить свою ответственность после крушения до стоимости судна и любого ожидающего фрахта.

Также Grace Ocean и Synergy Marine выразили пожелание, чтобы любые судебные иски, поданные против них в результате обрушения моста, рассматривались в федеральном суде Мэриленда, куда они подали своё ходатайство.

Комментируя ситуацию, юрист Стивен Йеррид рассказал, что для преодоления заявленного судовладельцем лимита ответственности желающим взыскать с него средства придется доказать, что судно Dali не было пригодно для плавания по причине некомпетентности экипажа или механических неполадок.

"Судовладелец, у которого обнаружено немореходное судно, теряет право на ограничение суммы, возмещаемой пострадавшим, погибшим или другим людям, имеющим право на предъявление иска. Лимит может использовать судно с компетентным экипажем. Если это не так, на такие судна ограничение не распространяется”, — пояснил он.

Ранее российские страховые компании заявили о решении прекратить массовую продажу полисов ИСЖ.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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